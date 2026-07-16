Canóvanas. Los Vaqueros de Bayamón volvieron a vestirse de pillos por segunda ocasión en la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar este miércoles, 72-68, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Con este triunfo, Bayamón tomó una peligrosa ventaja de 3-1 y podría cerrar la serie este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde los Gigantes ganaron el primer juego.

Si salen victoriosos, los Vaqueros eliminarían a Carolina-Canóvanas por segunda temporada consecutiva en la primera ronda de la postemporada. Los campeones defensores apagaron el “calentón” vía barrida en 2025.

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Jassel Pérez lideró la ofensiva con 17 puntos, nueve de ellos en el cuarto parcial. Gary Browne firmó un doble-doble de 12 unidades y 10 asistencias, mientras que Javier Mojica añadió 13 tantos.

En causa perdida, George Conditt IV registró un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes. El novato Daniel Rivera aportó 13 unidades y Tremont Waters añadió 10. DeAndre Williams, nuevo refuerzo de los Gigantes, terminó con apenas siete tantos en 12 minutos de acción.

Gary Browne tenía la mano caliente en el primer parcial y anotó siete puntos para ayudar a los Vaqueros a tomar una ventaja de 20-14 rumbo al segundo. Bayamón llegó a estar arriba en el marcador por ocho unidades, pero dos tiros libres de Chad Baker-Mazara redujeron la delantera visitante en el cierre del primer periodo.

Stephen Thompson Jr. encestó un canasto en suspensión en el inicio del segundo parcial, pero después los campeones defensores tuvieron una sequía de tiros que duró cuatro minutos. De hecho, fue Brown quien volvió a encontrar el aro por los Vaqueros cuando quedaban 4:54 minutos de la primera mitad.

Aun así, los Gigantes no le dieron vuelta a la pizarra, pero se acercaron por 31-28 con una bandeja de Daniel Rivera cuando restaban 47 segundos del segundo periodo. Bayamón aguantó el empuje y se dirigió al descanso con una ventaja de 35-28.

El tercer parcial fue uno más explosivo con ambos equipos intercambiando canastos en los primeros cuatro minutos. Sin embargo, los Vaqueros se mantuvieron al frente por 44-35 tras un triple de Javier Mojica con 6:07 minutos en el reloj.

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Poco después, Jassel Pérez erró un donqueo y sufrió una fuerte caída que lo dejó varios segundos tendido en el tabloncillo. El refuerzo dominicano de Bayamón necesitó asistencia para salir de la cancha y fue sustituido por Thompson Jr.

No obstante, Pérez reingresó al partido con 2:51 minutos por jugar en el tercer periodo. Ambos quintetos continuaron sus estragos ofensivos en el tramo final de este parcial, pero Thompson Jr. evitó que Carolina-Canóvanas se acercara con güiras incómodas. Fue así como Bayamón aseguró una ventaja de 52-44 rumbo al cuarto periodo.

El panorama de los Gigantes se complicó en el arranque del cuarto parcial con dos triples de Pérez y Javier Ezquerra que despegaron a Bayamón por 58-44 con 8:10 minutos en el tiempo reglamentario. Estos tiros detrás del arco obligaron al dirigente de Carolina-Canóvanas, Carlos González, a pedir tiempo.

Al volver a cancha, los Gigantes respondieron con un bombazo a larga distancia de Evander Ortiz y una bandeja en reversa de Jaylen Nowell, que disminuyó el margen a 58-49. Christian Dalmau, entrenador de los Vaqueros, pidió tiempo ante esta situación, pero la corrida siguió después con un triple de Baker-Mazara.

Cuando Bayamón más necesitaba un canasto, apareció Pérez con un disparo detrás del arco y Damian Jones con un donqueo, que pusieron a Bayamón arriba por 63-52 cuando quedaban 4:29 minutos del tiempo reglamentario. Segundos después, Jones fue expulsado después de cometer su quinta falta personal.

Con menos de tres minutos por jugar, los Vaqueros tenían una ventana de doble dígito, pero los Gigantes reaccionaron con un avance de 8-2 que los acercó por 68-64 restando 58 segundos del cuarto partido. Bayamón no encontró el aro en la siguiente jugada, pero sus rebotes ofensivos evitaron que Carolina-Canóvanas tomara control de la posesión.

Browne fue uno de los canasteros que atrapó un rebote ofensivo en esos últimos segundos y encestó dos tiradas libres, que sentenciaron la victoria de los Vaqueros, tras recibir una falta personal de Baker-Mazara.