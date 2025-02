Cuando Rubén Rodríguez anunció que los Vaqueros de Bayamón habían seleccionado a Enrique Freeman con el primer turno de la primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), muchos quedaron sorprendidos por una movida que quizá pocos veían venir.

Con Tai Odiase fuera del sorteo, Freeman era, sin duda, el mejor talento disponible, pero jugó en la NBA con los Pacers de Indiana y esto había puesto en duda su participación en el torneo local. Sin embargo, una vez los Vaqueros publicaron un video en el que el propio canastero, de 24 años, mostró intención de jugar pronto en el “rancho”, quedó claro que el coapoderado Carlos Arroyo había hecho su asignación.

Por esto, el exjugador y ahora comentarista Javier Rolón entiende que Bayamón fue el ganador del sorteo, a pesar de toda la controversia que los rodeó de cara a esa elección.

“Si Freeman viene a jugar, el ganador fue Bayamón. El hecho de que Odiase no pudo estar en el sorteo y pudieron escoger a Freeman… Después, lo hicieron con mucha seguridad porque fue tan rápido. En ese momento, yo estaba pensando que era un turno perdido, pero la posibilidad de que venga es alta”, opinó Rolón en una entrevista con Primera Hora .

Freeman, hijo de la puertorriqueña Tania Torres, tiene un contrato de dos vías con los Pacers. Esto es básicamente un acuerdo “híbrido” que permite a un canastero competir para un equipo en la NBA como para su afiliado en la G League. De esta forma, las franquicias pueden retener a jugadores sin comprometerse con un pacto a tiempo completo.

Freeman disputó 18 partidos con el primer equipo de Indiana hasta el 8 de enero. Durante ese tiempo, promedió 1.8 puntos, 1.0 rebotes y 0.4 asistencias. Luego de esa fecha, se incorporó a los Mad Ants de Indiana, filial de los Pacers en la G-League. Allí, ha permanecido y acumula una media de 12.0 unidades, 7.0 rebotes y 3.5 asistencias en dos desafíos.

Pero, a diferencia de Rolón, el dirigente y comentarista del BSN Tony Ruiz considera que los ganadores del sorteo fueron los Capitanes de Arecibo.

“El gran ganador fueron los Capitanes de Arecibo porque añadieron a seis jugadores nuevos porque tienen a los tres que escogieron en el sorteo, más los otros tres que les aprobaron como hijos de franquicia. Esto crea una estabilidad de proyección de presente hacia futuro y, realmente, es trabajar con la base”, comentó Ruiz a este medio.

“(Gianfranco) Grafal es un jugador demasiado versátil que ahora mismo es finalista al MVP de la Liga Puertorriqueña, donde ha dominado a su antojo. Es un jugador con muy buena proyección y creo que fue un acierto bien grande. Danielito Rosado es un jugador de Hatillo que ha dominado las categorías menores. Eso tú lo juntas con Rafael Pinzón, Ramses Meléndez y Diego González y tienes una base bien sólida”, abundó.

En el sorteo, los Capitanes escogieron a Zhao Olmos, Gianfranco Grafal y Daniel Rosado. Semanas antes, recibieron el visto bueno para incluir a Rafael Pinzón, Diego González y Ramses “RJ” Meléndez en su lista de reservas como hijos de franquicia. Pinzón es el más que se destaca de los tres con un promedio de 18.3 tantos por compromiso, acertando el 41.2% de sus intentos de tres, en su último año con los Bryant Bulldogs.

“Pinzón ahora mismo está teniendo una temporada demasiado sólida. Líder en canastos de tres puntos en la NCAA. Es un armador sumamente inteligente y versátil. Es de raíces arecibeñas, por lo que le pesa la camisa”, dijo Ruiz.

Rafael Pinzón ( Captura / Instagram )

No obstante, el técnico destacó que el “robo” del sorteo fue por parte de los Criollos de Caguas con la selección de Maurice “Moe” Harkless con el cuarto turno de la segunda ronda.

“¿Quién diría que el equipo campeón iba a conseguir un jugador de calibre de NBA y Selección Nacional? El Equipo campeón perdió a unos jugadores en la agencia libre, pero se sacó una carta debajo de la manga y las primeras declaraciones del apoderado es que ya ha entablado conversaciones con el jugador y está interesado en venir a jugar. Eso te dice que hicieron la asignación pertinente”, señaló Ruiz acerca de la elección del delantero con 10 años de experiencia en la NBA.

Por su parte, Rolón sostuvo que un equipo que no hizo el mejor trabajo con sus selecciones fueron los Piratas de Quebradillas, quienes tuvieron el segundo, tercero y quinto turno de la primera ronda. Los Piratas eligieron a Yaxel Ledenborg, Nate Santos y André Curbelo. Pero, Santos, elegido con el tercer turno, había solicitado que retiraran su nombre del sorteo. Lo irónico es que ese fue el turno que recibieron en el cambio que enviaron a Isaiah Piñeiro a los Cangrejeros de Santurce.

“Quebradillas botó un turno lamentablemente. Quebradillas básicamente regaló a Isaiah Piñeiro por el tercer turno porque escogió a un jugador que no viene, ya que había pedido que sacaran su nombre del sorteo”, dijo el exjugador. “Tú tienes que estar seguro de que el jugador va a venir. La ventaja en Puerto Rico es que los equipos pueden hablar con el jugador antes del sorteo para confirmar su disponibilidad. Si ellos no hicieron la asignación, regalaron a un jugador de la Selección Nacional por un turno en el que no consiguieron a nadie porque Nate Santos pidió salir del sorteo”, agregó.

La temporada 2025 del BSN comienza el 15 de marzo.