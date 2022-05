San Francisco. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green disfrutan un poco más de los playoffs de este año dado que pasaron los últimos dos años observando la postemporada en lugar de estar en su posición habitual persiguiendo campeonatos.

Ahora, con esas caras de experiencia y un elenco de nuevas estrellas, los Warriors se dirigen a otra final de la Conferencia Oeste y necesitan solo cuatro victorias más para volver a tener una oportunidad por el título de la NBA.

Se apoyarán en la experiencia de Curry, Green, Thompson y Kevon Looney que ya han estado aquí varias veces.

“Es increíble saber por lo que pasamos estos últimos dos años, y en seis de los últimos ocho tenemos la oportunidad de jugar en la final”, dijo Curry, quien llevó a su equipo a cinco finales consecutivas entre 2015 y 2019. “Creo que yo, Draymond, Klay, Loon, hemos estado en esta posición antes. Entendemos las emociones, la adrenalina, lo mucho que lo quieres, lo difícil que es… Uno nunca lo debe dar por sentado y entender que de esto es que se trata todo. Y para nosotros, tener otra oportunidad de obtener cuatro victorias más y jugar por un trofeo, eso es especial”.

Para Thompson, significa mucho dado que regresó en enero luego de más de dos años y medio recuperándose de cirugías en la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho.

Golden State atrapó 70 rebotes, 22 de Looney -después de que Curry y Green presionaron para que volviera a ser titular- en ruta a eliminar a los Grizzlies de Memphis 110-86 el viernes, y ahora esperan por el ganador de la serie entre los Suns de Phoenix y los Mavericks de Dallas en la batalla por el Oeste. El séptimo encuentro de esa serie es el domingo en Phoenix, y determinará quién será el próximo rival de los Warriors.

Klay Thompson está de regreso en unos playoffs luego de dos años y medio de estar fuera debido a lesiones y operaciones. ( Tony Avelar )

Thompson anotó 30 puntos con ocho triples al agregar otra obra maestra a su larga lista.

“No tengo ni idea. No tengo ni idea”, dijo. “Me encantan los momentos. Me encanta la presión. Me encanta jugar al baloncesto al más alto nivel”.

Caras nuevas como Andrew Wiggins y Jordan Poole están jugando un papel muy importante durante esta postemporada. Golden State, además, de repente cuenta con una multitud local ruidosa en el Chase Center, donde los Warriors tienen marca de 6-0 en lo que va de los playoffs.

Y se siente un poco como el antiguo Oracle Arena en estos días.

“Creo que estos fanáticos sabían a lo que nos enfrentábamos”, dijo Green. “Todos hemos hablado sobre la ventaja de cancha local y sobre cómo este no es el Oracle, así que tienes que restablecer tu cancha local, y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Pero nuestros fanáticos estuvieron absolutamente increíbles esta noche. Necesitamos todo lo que teníamos para ganar ese juego, incluyendo el apoyo de los fanáticos y el ruido que había en la arena”.

Esta vez, los ‘Splash Brothers’, Curry y Thompson, pudieron soltarse en su propio piso, mientras sus propios fanáticos les coreaban.

Se saborearon cada momento de eso. Y por eso Golden State continúa en los playoffs y los Grizzlies se van a Memphis.

Los Warriors ciertamente han resistido su dosis de drama y estrés imprevisto para poder llegar tan lejos.

Golden State compitió con el dos veces Jugador Más Valioso, Nikola Jokic, en una serie de cinco juegos de primera ronda con los Nuggets, luego superó a Ja Morant y Memphis en una serie llena de duelos verbales entre los rivales. Los Grizzlies eliminaron a los Warriors en un juego de ‘play-in’ la temporada pasada.

Primero, Gary Payton II perdió el resto de la postemporada con una fractura en el codo izquierdo por una dura falta de Dillon Brooks que condujo a la suspensión de un juego de la estrella de Memphis por una falta flagrante 2 cometida cuando golpeó a Payton en la cabeza mientras penetraba durante el segundo juego.

Morant se lastimó en el tercer partido y acusó a Poole de provocar que se volviera a lesionar la problemática rodilla derecha al halarla mientras luchaban por un balón suelto.

El dirigente Steve Kerr se contagió de COVID-19 y se ausentó de los Juegos cuatro, cinco y seis y Mike Brown se convirtió en el dirigente interino de dos equipos a la vez, dado que acababa de ser nombrado como nuevo coach de los Kings de Sacramento el pasado domingo.

Draymond Green, de los Warriors de Golden State, conversa con la estrella de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant. ( Tony Avelar )

“Qué gran serie!”, exclamó Brown.

Si bien la fecha de regreso de Kerr sigue siendo incierta, Brown ha guiado a los Warriors a una marca de 12-1 durante los playoffs. Eso incluye un 11-0 durante en su ruta al campeonato de 2017 con Kerr fuera de juego y luego lidiando con síntomas debilitantes que surgieron como una complicación de una cirugía de espalda dos años antes.

“Mike B. es único en su clase. Es un dirigente a favor del jugador. Es un gran líder. Le encanta el juego”, dijo Thompson. “Lo vamos a extrañar el próximo año obviamente. Pero le daremos la bienvenida a Steve con los brazos abiertos. Él es nuestro líder”.

Green se unió al podio posterior al juego con su hijo DJ cuando el alero que hace todo compartió una historia de ver los playoffs desde Cabo San Lucas, México, en este momento el año pasado, reconociendo: “Se siente bien estar de regreso”.

“Solía darlo por sentado y solo pensaba que así es como se supone que debe ser. Se supone que debemos llegar a la final de la Conferencia Oeste”, dijo Green. “La realidad es, que todavía pienso eso pero tengo un mayor aprecio por ello. Es tan difícil. Se siente como si cada vez se pusiera más y más difícil.

“Y perderme los playoffs los pasados dos años, recuerdo estar sentado en Cabo el año pasado viendo los playoffs y, no me malinterpreten. Me encanta Cabo. Fue espectacular estar allí viendo los playoffs, pero fue brutal tener que verlos en televisión”, concluyó Green.