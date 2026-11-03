LOS ÁNGELES — Luka Doncic sumó 42 puntos, 13 asistencias y siete rebotes en otra espectacular actuación en este inicio de temporada, lo que llevó a los Lakers de Los Ángeles a imponerse por 138-117 a los Miami Heat el lunes por la noche.

Doncic anotó al menos 37 puntos en su quinto partido consecutivo, encestando seis triples y demostrando su capacidad para crear juego, tan solo una noche después de haber sumado 45 puntos y 15 asistencias en la victoria sobre Toronto.

Austin Reaves anotó 27 puntos y Walker Kessler sumó 15 puntos y 15 rebotes para los Lakers. Los Ángeles tiene un balance de 6-2 tras la cuarta actuación de más de 40 puntos en sus últimos cinco partidos de Dončić, que promedia 43,4 puntos por partido en esa racha.

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Giannis Antetokounmpo sumó 30 puntos, 12 rebotes y siete asistencias para los Heat, que comenzaron su gira de cinco partidos por la Costa Oeste con su quinta derrota en siete encuentros, lo que marca el inicio de la temporada de debut de la superestrella griega en Miami.

Klay Thompson anotó 19 puntos y Bam Adebayo, 16, para los Heat, que no habían jugado desde el viernes.

Los Lakers también jugaron el viernes y luego tuvieron que contener a los Raptors el domingo por la noche, pero Doncic seguía en racha.

Doncic comenzó con 16 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes en otro primer cuarto en el que volvió a dominar. El actual máximo anotador de la NBA promedia 15,0 puntos en el primer cuarto esta temporada, habiendo anotado al menos 13 en todos menos uno de sus siete partidos.

Al descanso ya sumaba 24 puntos, y Doncic anotó nueve más en los primeros cuatro minutos y medio tras el descanso, lo que amplió la ventaja de los Lakers a 93-74. Miami nunca supuso una amenaza seria para recortar la diferencia en los últimos compases del partido, y Reaves dio un paso al frente mientras Doncic descansaba al comienzo del último cuarto.

El presidente de los Heat, Pat Riley, recibió una gran ovación de los aficionados de los Lakers cuando apareció en la pantalla gigante. Los Lakers inauguraron la temporada pasada una estatua de su entrenador de la era «Showtime» frente a su pabellón, situado en el centro de la ciudad.

El alero de los Lakers, Ziaire Williams, volvió tras una ausencia de tres partidos por una lesión en el pie, pero Jake LaRavia conservó el puesto de titular que antes ocupaba Williams.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.