Dallas. Luka Doncic sabe que habrá muchas emociones cuando pise la cancha en Dallas por primera vez vistiendo su camiseta número 77 con los Lakers de Los Ángeles. Sera emotivo para él y para esos fanáticos de los Mavericks que lo animaron en sus primeras cinco temporadas y media con los Mavericks.

Dos meses después de ese intercambio sísmico que envió al cinco veces All-Star a los Lakers, Doncic, de 26 años, regresa a Dallas para un encuentro el miércoles.

“Honestamente, no sé sobre una resolución. Obviamente, hay muchas emociones”, expresó Doncic. “Sé que los fanáticos van a apreciar que esté de regreso aquí. Honestamente, no sé cómo me voy a sentir, pero estoy emocionado de estar de vuelta”.

Horas antes del encuentro, ya no hay boletos y el mercado secundario alcanza los 230 dólares para el nivel superior. Para el próximo juego en casa de los Mavericks el viernes por la noche contra Toronto, boletos similares estaban disponibles por menos de 20 dólares.

Doncic había sido la cara de los Mavericks, y fue el campeón anotador de la NBA la temporada pasada cuando llegaron a las Finales de la NBA. Al Novato del Año 2019 le quedaban dos años en su contrato cuando el gerente general Nico Harrison lo intercambió el primer fin de semana de febrero en un paquete que trajo a Anthony Davis a Dallas.

Los fanáticos de los Mavericks realizaron un funeral simulado fuera del American Airlines Center el dos de febrero, al día siguiente que se dio a conocer la noticia. Hubo protestas y mucha ira dirigida a Harrison, incluyendo la frase “¡Despide a Nico!” que apareció en muchos carteles y camisetas.

En cuanto al gerente general, no ha hablado con los medios desde los comentarios que hizo justo después de que se cerró el trato, cuando dijo que sentía que el equipo estaba “construido para ganar ahora y en el futuro”.

Durante una transmisión de televisión de los Mavericks el mes pasado, el nuevo CEO del equipo, Rick Welts, dijo que las reacciones mostraron la conexión emocional entre los fanáticos y el equipo.

“Lo maravilloso de nuestro negocio es que estas cosas tienen una tarjeta de puntuación, ¿verdad? El tiempo, las victorias y las derrotas dirán si el trato fue bueno o malo”, afirmó Welts. “Solo voy a prometer a nuestros fanáticos ahora mismo, cualquier confianza que hayamos perdido, o cualquier preocupación que tengan, la vamos a recuperar, ya que vamos a hacer esto de la manera correcta y vamos a ganar un campeonato”.

Los Mavericks llegan a este duelo ocupando el décimo lugar en la Conferencia Oeste, el último lugar para entrar al mini-torneo de la próxima semana.

Dallas tenía un récord de 12-18 desde el intercambio. Davis ha jugado en solo siete de esos juegos (cinco victorias). El diez veces All-Star se perdió seis semanas después de su debut dominante con los Mavs el ocho de febrero, cuando tuvo 26 puntos, 16 rebotes, siete asistencias y tres bloqueos contra Houston antes de lesionarse en el tercer cuarto debido a una lesión en la ingle.

Los Ángeles, que estaba en tercer lugar en el Oeste con cuatro equipos solo un juego detrás de ellos, tenía un récord de 20-12 desde que Doncic se unió al equipo de LeBron James. Los Lakers tenían un récord de 16-nueve en los juegos que jugó Doncic, incluyendo la noche del martes cuando fue expulsado en Oklahoma City.

Esta no es la primera vez que Doncic jugó contra los Mavericks. Tuvo un triple-doble (19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias) en la victoria en casa de los Lakers por 107-99 el 25 de febrero, solo 23 días después del intercambio.

Después de ese juego, Doncic tuvo dificultades para encontrar las palabras para expresar lo extraño que fue jugar contra los Mavs.

“Fue tan raro”, dijo Doncic entonces. “Hubo momentos en los que sentí que no sabía lo que estaba haciendo”.