La lección, como todo el mundo sabe: ganar el premio mayor casi siempre lleva tiempo. No siempre. Pero usualmente.

Esa es la realidad de Luka Doncic. A sus 25 años, ya es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor del grupo. Pero él no es un campeón. Aún no.

La espera por su primer campeonato se extenderá al menos hasta 2025, lo que no debería ser tan sorprendente. Doncic y los Dallas Mavericks no fueron una elección lógica en esta serie contra los Celtics; uno era un equipo de 50 victorias que se incendió al final de la temporada regular, el otro era un equipo de 64 triunfos que fue mejor que todos desde que arrancó la campaña. Los expertos dijeron que Dallas caería en estas finales, y eso es lo que sucedió. Terminó el lunes por la noche en Boston, con los Celtics ganando 106-88 , un margen de 18 puntos para su decimoctavo título, un récord.

“Son un gran equipo. Han estado juntos durante mucho tiempo y tuvieron que pasar por todo, así que solo tenemos que mirarlos, ver cómo juegan, su madurez y tienen grandes jugadores”, dijo Doncic cuando todo terminó el lunes. noche . “Podemos aprender de eso. Tenemos que luchar la próxima temporada”.

Luka Doncic busca pasar el balón mientras está tendido en el tabloncillo de los Celtics de Boston. ( Charles Krupa )

Seamos claros: perder esta final de la NBA de ninguna manera debería ser una acusación contra Doncic. Podría haber jugado mejor, por supuesto. Más inteligente a veces, sin duda. Pasó algunas finales discutiendo demasiado con los árbitros. Él lo sabe. Dicho esto, permitir que una derrota en la final le quite algo de los primeros seis años de su trabajo en la NBA sería ridículo.

Ha anotado 11,470 puntos hasta el momento, el puesto 15 en la mayor cantidad de cualquier persona en sus primeras seis temporadas en la NBA. Si a esto le sumamos sus 3,472 rebotes y 3,317 asistencias, Oscar Robertson es el único otro jugador con esas estadísticas desde el primer año al sexto. James estuvo cerca. Jordan estuvo cerca. Pero no tenían esos números.

No es que esto necesite explicación, pero por si acaso: Doncic, que ya ha sido cinco veces seleccionado en el primer equipo All-NBA, está en una trayectoria absoluta del Salón de la Fama.

“Ha jugado lo mejor que ha podido a pesar de las circunstancias, sólo lesiones y esas cosas”, dijo el escolta de los Mavericks, Kyrie Irving, anteriormente en estas finales. “Ha estado dándolo todo”.

Doncic jugó con problemas de rodilla y tobillo en los playoffs. Tuvo una contusión torácica que requirió inyecciones de analgésicos para pasar la final de la NBA. No estaba en su mejor momento y habría tenido que ser de otro mundo para que Dallas tuviera una oportunidad real en esta serie.

Terminó los playoffs como líder en puntos, rebotes y asistencias de todos modos. No el líder de los Mavs, el líder de la NBA.

“Es uno de los mejores jugadores del mundo, así que creo que lo más importante para él es que a todos nos gustaría estar sanos, pero habrá golpes y moretones en el camino”, dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd. “Entonces, para él a la edad de 25 años llegar a la final, jugar baloncesto al nivel que está jugando, ahora solo se trata de ser consistente. ... Cuando tienes a uno de los mejores jugadores del mundo, siempre debes estar luchando por un campeonato”.

Los Mavs sintieron que Doncic era el verdadero MVP de la liga esta temporada, y su argumento fue convincente a pesar de que no resonó mucho entre los votantes . Kidd dice que la grandeza de Doncic se da por sentada, lo cual puede ser cierto. Cuando Doncic lo pone en marcha, es imprescindible verlo en televisión. Hace que anotar parezca tan fácil como cualquiera de esta generación. No es un jugador de alto vuelo como Jordan, ni alguien que juega con la fuerza, el estilo y el poder como lo hace James. Pero cuando esté encendido, olvídalo.

Puede que no sea “la” cara de la liga”, pero él está en la conversación, especialmente a nivel mundial. El comisionado de la NBA, Adam Silver, observó de cerca a Doncic el día antes de que comenzara la final y, en sus propias palabras, obtuvo otro “ejemplo de lo internacional que es esta liga”.

“Alguien que creció en Eslovenia y se formó en Madrid y España estaba haciendo entrevistas en tres idiomas diferentes”, dijo Silver. “Una vez más, muchos de ustedes pasan tiempo con él, pero es un ejemplo de la NBA moderna”.

Los Mavs se enojaron ante las críticas que recibió Doncic durante las finales, pero en cierto modo, eso es algo que da la bienvenida al club. Jordan escuchó a los escépticos. James todavía lo hace. Los Celtics, hasta el lunes por la noche, también lo hicieron. No dudan de nadie. Viene con el territorio y Kidd espera que Doncic lo convierta en combustible para su futuro.

“Cuando estás en el escenario más grande, alguien tiene que hacer un hueco”, dijo Kidd. “Esto sólo hará que los grandes sean mejores. Cuando miras... LeBron, Michael, los grandes, los GOAT, todos fueron criticados y regresaron más fuertes y mejores. Realmente creo que Luka volverá más fuerte y mejor”.