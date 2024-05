Luego de casi tres años alejado de funciones como entrenador en propiedad de un equipo de baloncesto profesional, el veterano entrenador Manolo Cintrón está a días de iniciar una nueva etapa como dirigente en su vida, ésta como piloto de un equipo de baloncesto femenino en México.

Así como lo oye. El exdirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico y varias veces campeón en el BSN hará próximamente un debut como entrenador del básquet de mujeres, una rama en la que ha visto trabajar por mucho tiempo a su hermano Raymond Cintrón y a su gran amigo Omar González, quien hoy dirige a los Santeros de Aguada en el BSN.

“Es algo nuevo para mí, pero llego con el consejo de Raymond y Omar”, destaca Cintrón, quien aceptó el puesto de dirigir a las Santas de San Luis Potosí en la Liga Nacional de Baloncesto Femenil de México como parte de un plan en el que también dirigirá a los Santos de la misma ciudad en la Liga Nacional de Baloncesto de México que arrancará en julio.

🇲🇽🇵🇷 Manolo Cintrón será el entrenador de Santas del Potosíhttps://t.co/GeDaghOaJi pic.twitter.com/r10AbArGpt — Cancha Latina (@_CanchaLatina_) April 6, 2024

“Dirigir en femenino me ayudará a caer en ritmo otra vez con la dirección”, agrega quien llevaba los pasados tres años laborando exclusivamente como asistente de Eddie Casiano en los Atléticos de San Germán y de Bobby Porrata en diferentes equipos en la liga mexicana aunque este año dirigió a los Vejigantes de Ponce de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña.

De hecho, Cintrón ha asumido el puesto de dirigente en México para dar continuidad a un plan que han montado desde el año pasado Porrata y él levantando de nuevo el baloncesto en San Luis de Potosi.

#DeporteSLP Santas del Potosí debutan en casa el jueves 9 de mayo ante Adelitashttps://t.co/qX2v8FnHwx pic.twitter.com/glpv3E30Cc — Noticieros Canal 7 (@NOTICIEROS7) March 22, 2024

El año pasado se levantó de nuevo el básquet masculino y este año han añadido el femenino para ser parte de una liga de nueve equipos que jugarán desde principios de mayo hasta junio. En la competencia femenina también dirigirá el guayamés Pepo Martínez, quien comandará a las Panteras de Aguascalientes.

Cintrón espera poder poner su granito para echar adelante ambos los programas masculino y femenino de San Luis de Potosí.

“Es un buen taller. Un programa bonito que me permite tener estabilidad y trabajar tranquilo. Un proyecto interesante para una ciudad buena, tranquila, que le gusta el básquet y el deporte”, dijo Cintrón contando que los equipos de la liga femenina juegan con ocho jugadoras refuerzos y destacando que interesaría importar a algunas boricuas una vez se defina la preselección que llevará Puerto Rico hacia su entrenamiento y participación en las Olimpiadas París 2024.

Manolo Cintrón también dirigirá a los Santos en la liga masculina este verano. En la foto impartiendo instrucciones a sus jugadoras. ( Suministrada )

Y ya que está de regreso a un puesto de entrenador en propiedad, Cintrón no cierra la puerta a volver a dirigir algún día en Puerto Rico aunque lo ve difícil y no anticipa que suceda.

“Esa página ya la pasé. No me vislumbro dirigiendo en Puerto Rico porque veo mucho coach esperando turno. Digo, si se da uno lo mira. Pero por ahora aquí me veo bien”, puntualizó.