Luego de un tiempo centrado en el básquet 3x3, Adrián Ocasio decidió que ya era el momento de regresar a su isla para jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Una decisión que no tomó por sorpresa, pero tampoco fue dulce para el Team San Juan.

Y es que a pesar de que estaba conociendo países que nunca imaginó visitar en la gira mundial de la FIBA 3x3 con el Team San Juan y representando a la Selección Nacional de esta disciplina, el delantero corozaleño siempre tuvo en mente volver a jugar en el BSN.

“Yo soy una persona que creció viendo esta liga. Yo nací y me crié aquí en Puerto Rico, y le tengo cariño a esta liga. Estoy agradecido con el 3x3 en todos los sentidos, con el coach Pedro González y con Oscar Hourruitiner, el dueño del proyecto. Pero ellos siempre han estado conscientes de que yo también le tengo ese afán a la liga y siempre me quise dar esa oportunidad”, expresó Ocasio en entrevista con Primera Hora .

“Me picaba la vena… El que es puertorriqueño y es atleta siempre quiere estar en la liga principal y estamos aquí”, agregó.

El canastero, de 25 años y 6′8″ de estatura, no pisaba una cancha de la liga local desde el 2022 y estaba el miércoles vestido con el uniforme de los Gigantes de Carolina para el partido contra los Mets de Guaynabo en el Coliseo Guillermo Angulo. Sin embargo, no pudo realizar su retorno al BSN porque el encuentro fue suspendido por una filtración de agua en el techo de la instalación.

Adrián Ocasio ya está practicando en el tabloncillo del Coliseo Guillermo Angulo para el partido entre los Gigantes de Carolina y los Mets de Guaynabo. #BSN @primerahora pic.twitter.com/S2lqlE4OWK — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 22, 2024

Ocasio llegó a las filas de los Gigantes vía cambio con los Indios de Mayagüez, con quienes disputó sus únicas dos campañas en el torneo (2021, 2022).

Carolina sabía su deseo de volver

El corozaleño confesó que siempre se mantuvo en comunicación con el apoderado de Carolina, Héctor Horta, y le había informado su intención por regresar algún día al BSN. No fue hasta que el Equipo Nacional 3x3 cayó en el segundo y último Preolímpico a París 2024 que determinó que era el momento de dar un paso al frente y aceptar el acercamiento de Horta.

“Siempre hubo comunicación porque, desde que empezó el 3x3, ellos estaban claros que yo quería regresar nuevamente. Finalizó el compromiso con el Preolímpico, donde teníamos la oportunidad de clasificar a unas Olimpiadas. Si lo hubiésemos logrado, me hubiese mantenido en el 3x3 para terminar mi compromiso olímpico, pero al no suceder, me hicieron el acercamiento nuevamente y quise darme la oportunidad”, contó.

Y pese a que en estos momentos está centrado en ayudar a los Gigantes, Ocasio no descarta volver en algún momento a la disciplina que lo ayudó a ser mejor jugador.

“Ahora mismo mi compromiso es el 5x5. Una vez finalice la temporada del BSN, veremos qué sucede nuevamente. Ahora mismo estoy llevando las cosas parte por parte y me voy a concentrar en lo que está pasando que es el 5x5″, dijo.

La salida de Ocasio del Team San Juan en medio de la gira mundial de la FIBA 3x3 deja al conjunto con solo tres integrantes a casi una semana del Penang Challenger, un compromiso que tienen en agenda para el 1 y 2 de junio. Los jugadores que siguen activos con el equipo son Leandro Allende, Luis Cuascut y Antonio Ralat.

En búsqueda del sustituto de Ocasio

Por su parte, el director del programa 3x3 de la Federación de Baloncesto, Oscar Hourruitiner, indicó a Primera Hora que Ocasio le informó acerca de su salida del Team San Juan la misma noche que Puerto Rico perdió contra Israel y se eliminó del segundo clasificatorio olímpico.

“No me sorprendió… Él notificó la misma noche que nos eliminamos con Israel… Ahora estamos tratando de resolver para cumplir con todos los compromisos de la temporada y que él sabe que tenemos”, comentó Hourruitiner en entrevista telefónica con este medio.

El gerencial del Team San Juan adelantó que está en la búsqueda por un nuevo miembro para la escuadra boricua de cara al venidero torneo en Penang, Malasia, y que desconoce si Ocasio volverá a competir en la modalidad del 3x3 en un futuro.

“Es algo que ya veremos más adelante. Esas son decisiones que se toman cuando llega el momento. Si a él le interesa regresar, pues se hablará, pero no te puedo decir sí o no”, sentenció.

Team San Juan tiene en agenda participar en eventos de la gira mundial de la FIBA 3x3 hasta mediados de octubre.