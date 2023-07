Guanajuato, México – Durante el entrenamiento del lunes de la Selección Nacional de baloncesto femenino, un inesperado visitante se robó todos los reflectores en el Domo de la Feria.

No fue un político mexicano. Tampoco una figura del básquetbol latinoamericano, ni del deporte en general.

Se trató de Meelo, mascota de la canastera boricua Arella Guirantes, quien se lo trajo directamente desde Seattle, ciudad en donde residía cuando jugaba para el Storm en la WNBA.

“Le puse de nombre Meelo por una serie animada que me gusta mucho que se llama Avatar: The Last Airbender”, explicó Guirantes, que previo al juego ante Canadá, registraba 16.5 puntos en dos compromisos en el torneo.

“Se ha convertido en la mascota oficial del equipo”, añadió entre risas.

Meelo en la AmeriCup ( Josian Bruno Gómez )

En pleno descanso, compañeras de equipo de Guirantes como Jennifer O’Neill, se lanzaban al suelo del tabloncillo a jugar con Meelo. También parte del cuerpo técnico.

“Es un bebé, no llega al año”, sostuvo.

El plan original de Guirantes era viajar a Nueva York, luego de desvincularse del Storm, para dejar a Meelo, y luego poner rumbo hacia México, para la AmeriCup.

Pero la cercanía del torneo impidió tal idea. ¿El resultado? Meelo en suelo azteca.

Ahora el canino podría ser testigo de otro gran éxito de su “madre” a nivel internacional, quien aspira a liderar a Puerto Rico a otra semifinal del torneo femenino de básquetbol más importante de la región.

Mientras Guirantes se encarga de mandar en cancha, su “hijo” Meelo, lo hace fuera de ella.