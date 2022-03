Cuando Erving ‘Magic’ Johnson anunció que estaba infectado con el virus de inmunodeficiencia humana (HIV, por sus siglas inglés), el mundo se detuvo. Después de todo, Johnson era una de las súper estrellas de la NBA y las cosas relacionadas a ese virus y al SIDA todavía no estaban claras.

Los colegas de Johnson reaccionaron con incredulidad y temor. Michael Jordan fue uno de ellos. Durante una entrevista publicada por la revista Playboy en 1992, Jordan relató cómo fue que tomó la noticia.

“Estaba conduciendo a casa. Casi me salgo de la carretera. Dije: ‘esto tiene que ser una de broma de mal gusto. Lon Rosen (agente de Johnson) me llamó: ‘Earvin quiere hablar contigo’. Me dio el número de Earvin y lo llamé a la casa”, relató Jordan.

“Le dije, ‘maldita sea, estás más tranquilo que yo. Estoy a punto de salirme de la carretera’. Él dijo; ‘solo quiero que continúes con tu vida. Voy a estar bien, mi bebé va a estar bien, mi esposa está bien’”, agregó.

Johnson y Jordan entrelazaron una amistad que ha trascendido las canchas. Compartieron durante la reciente ceremonia de la NBA para lo mejores 75 jugadores en la historia de la liga que se realizó en Cleveland durante la pausa para el Juego de Estrellas.