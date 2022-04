Hace 31 años, Mike Krzyzewski ganó su primer campeonato de la NCAA en el baloncesto masculino luego de cuatro fallidos intentos al mando de los Bue Devils de Duke. Al año siguiente, en 1992, sumó el segundo.

Luego agrandó su colección con campeonatos en 2001, 2010 y 2015. Los cinco trofeos de Krzyzewski son la segunda mayor cantidad para un coach universitario en la rama masculina, detrás de los 10 que amasó John Wooden al mando de UCLA durante las décadas de 1960 y 1970.

Krzyzewski ha llevado a los Blue Devils a 13 Final Fours, incluyendo la que se disputará en el Casesars Superdome en Nueva Orleans durante el fin de semana. Luego de eso, se acogerá al retiro dejando un legado difícil de igualar.

Además de los cinco campeonatos de la NCAA, Krzyzewski posee tres medallas de oro olímpicas (2008, 2012 y 2016). También dos preseas doradas en Copas del Mundo FIBA y otra de oro de un Campeonato FIBA Américas.

En el 2001 fue exaltado al Salón de la Fama del baloncesto y, en el 2006, al Salón de la Fama del Baloncesto Colegial.

“Su legado tiene que ver con todos lo logros deportivos. Es el dirigente más ganador en la historia del baloncesto colegial (1,202 victorias), además de las medallas de oro que obtuvo con el equipo de Estados Unidos”, sostuvo Carlos Morales, quien fue dirigente de la selección masculina de Puerto Rico y también en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), liga a la que regresa este año como asistente de los Leones de Ponce.

“Coach K deja ese programa (Duke) muy bien parado”, agregó.

Morales relató que compartió con Krzyzewski por primera vez en 1986 cuando un grupo de coaches puertorriqueños asistieron a unos adiestramientos en la Universidad de Carolina del Norte (UNC).

“Conocimos a uno de los asistentes en Duke y un domingo que no teníamos nada en agenda, fuimos a una de las practicas. Las universidades quedan bien cerca y el trato que nos dio Coach K fue increíble. Estábamos en el segundo piso y nos dijo que bajáramos para ver de cerca. También tuve la oportunidad de compartir con él (Krzyzewski) cuando era dirigente de Puerto Rico. Dirigimos en contra una vez en unos Goodwill Games. Nos eliminaron en semifinales y como me vio cabizbajo, me llamó para ver el juego”, record Morales.

El sábado, Duke enfrentará a UNC en el segundo juego semifinal. El primer será entre Kansas y Villanova, otros dos potencias colegiales. Los dos ganadores pasarán a la final del lunes en la noche.

“Krzyzewski tiene oportunidades. El juego será emocionante porque su equipo quiere darle ese regalo de despedida. Me parece solamente Wooden y Al McGuire (Marquette) se retiraron después de ganar el campeonato”, concluyó Morales.