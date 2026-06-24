Mikel Brown Jr. y Kingston Flemings, dos jugadores de sangre puertorriqueña, junto a Yaxel Lendeborg, quien nació en la isla, escucharon sus nombres en la primera ronda del Draft de la NBA 2026, que comenzó este martes en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Brown Jr., de 20 años y 6’5”, fue seleccionado en el sexto turno por los Nets de Brooklyn. El joven armador es de ascendencia boricua por sus abuelos.

Viene de promediar 18.2 puntos, 3.3 rebotes y 4.7 asistencias por juego en su primera y única temporada con Louisville. El periodista y analista Raúl Álzaga lo compara con LaMelo Ball por su habilidad anotando a larga distancia y pasando el balón, aunque señaló que en ocasiones toma decisiones irresponsables en la cancha.

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“You gotta explain the fit!” Mikel Brown Jr. pulls up to the Red Carpet to show off his suit to fellow Puerto Rican and New Era Player Correspondent, Jose Alvarado 🇵🇷 @NewEraCap pic.twitter.com/teS1B32xpI — NBA (@NBA) June 23, 2026

Flemings, de 19 años y 6’4”, fue escogido con la sexta selección por los Hawks de Atlanta. El también armador tiene raíces puertorriqueñas por parte de sus bisabuelos. Acumuló una media de 16.1 unidades, 4.1 capturas y 5.2 asistencias por partido en su único año con Houston.

Según Álzaga, Flemings puede atacar el aro por ambos lados y posee un tiro alto contra la tabla que hace recordar a jugadores como Jaylen Brown y Allen Iverson. Además, tiene la capacidad para anotar a media y larga distancia.

Kingston Flemings, a la derecha, posa junto al comisionado de la NBA, Adam Silver. ( Yuki Iwamura )

Lendeborg, de 23 años y 6’9”, fue elegido con el undécimo pick por los Warriors de Golden State. El delantero nació en Puerto Rico, pero es de padres dominicanos. De hecho, tiene deseos de representar a República Dominicana en los torneos de selecciones organizados por la FIBA.

Promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias por encuentro en la pasada temporada con Michigan, institución a la que lideró a su primer campeonato de la NCAA en 37 años. Antes de esto, pasó dos años en Alabama, por lo que es uno de los novatos con más experiencia en este draft.

De acuerdo con el analista, Lendeborg será uno de los pocos jugadores de esta clase cuyo impacto será inmediato. También fue seleccionado por los Piratas de Quebradillas con el segundo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).