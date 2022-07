Los Ángeles. El alero Miles Bridges, de los Hornets de Charlotte, enfrenta tres cargos graves de violencia de pareja tras ser acusado de agredir el mes pasado a la madre de los hijos de ambos, dijo el martes el fiscal federal del condado Los Ángeles.

El fiscal George Gascón dijo que su oficina presentó contra el jugador un cargo grave por agredir a la madre de un niño y dos cargos graves de maltrato infantil bajo circunstancias o condiciones que podrían haber resultado en fuerte lesión corporal o la muerte.

Está previsto que Bridges sea acusado formalmente el miércoles.

“Los niños que son testigos de violencia de pareja son especialmente vulnerables y las secuelas en ellos son inmensas”, dijo Gascón.

Bridges fue arrestado el 29 de junio por la policía de Los Ángeles y quedó en libertad tras el pago de una fianza de 130,000 dólares.

Los Hornets y la NBA dijeron estar enterados de los cargos presentados contra Bridges.

“Son cargos muy graves y continuaremos dando seguimiento”, dijeron los Hornets. “Como se trata de un asunto legal, no haremos mayores declaraciones por el momento”.

No estuvo disponible el agente de Bridges, Rich Paul, para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

Mychelle Johnson, madre de los dos hijos de Bridges, mencionó el incidente el 1 de julio en Instagram. Publicó varias fotografías de las lesiones y un informe médico que decía que “víctima adulta de agresión física por parte de su pareja masculina; agresión por estrangulamiento, conmoción cerebral; fractura cerrada del hueso nasal, contusión en las costillas; hematomas múltiples; distensión de los músculos del cuello”.

“Odio que esto haya llegado a este punto pero no ya no puedo permanecer callada. He permitido que alguien destruya mi hogar, que me maltrate en todas las formas posibles y traume a nuestros hijos para toda la vida”, escribió Johnson en Instagram.

“No tengo nada que mostrar al mundo, pero no permitiré a nadie que pueda hacer algo tan terrible sin que tenga remordimientos y que me cree la imagen de alguien que no soy. No permitiré que la gente de su entorno continúe silenciándome y mintiendo para proteger a esta persona”.

Bridges, de 24 años, es agente libre restringido y se esperaba que consiguiera un jugoso contrato en el mercado de agentes libres este verano boreal tras el receso de la temporada.

Bridges, de 6′7, fue el principal anotador de los Hornets la campaña anterior con un promedio de 20.2 puntos y siete tableros por partido en su cuarta campaña en la NBA.

Los Hornets han propuesto a Bridges que les permita igualar cualquier ofrecimiento que le presente otro equipo.

El club había dicho antes de enterarse del arresto de Bridges que deseaba contratarlo nuevamente.