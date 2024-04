Toda persona, empresa, franquicia o grupo ganador siempre tiene a su lado a alguien que los empodera a sacar lo mejor de ellos y convertirse en su mejor versión posible. Para los Vaqueros de Bayamón, quienes actualmente son la franquicia con más campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con un total de 17 trofeos, esa gran presencia que los ha acompañado y los ha apoyado dentro de sus altas y bajas por un periodo de cuatro décadas, es nada más y nada menos que ´Moncho´.

´Moncho´, quien tiene Síndrome de Down, comenzó a trabajar para los Vaqueros a sus 11 años en el 1982 y al presente, a sus 53 años, se mantiene trabajando para el equipo brindándoles energía, asistiendo al cuerpo técnico y a los jugadores con toallas, bebidas hidratantes y más importante que eso, ofreciéndoles apoyo sin importar el resultado del partido. El bayamonés también ha viajado con la Selección de Puerto Rico a varios países fungiendo su labor para competencias FIBA y el ciclo olímpico.

Nelson Colón, quien actualmente trabaja como dirigente para los Vaqueros y para la Selección de Puerto Rico, habló sobre lo importante que Oscar Ramón Loubriel Flores es para el equipo.

“Para mí en lo personal y en los siete años que llevo trabajando en esta organización, Moncho ha sido un privilegio como ser humano. La vibra, la pasión, la manera que Moncho se vive esto y ser parte del éxito de esta franquicia por más de tres décadas que él ha estado con este equipo, de verdad que es algo bien bonito. Yo tengo una relación muy bonita con él y me siento bendecido de poder compartir con él en este equipo”, expresó Colón al hablar del hermano del fenecido Juan Ramón Loubriel y a quien los Vaqueros le dedicaron el partido del miércoles dentro del mes de concientización sobre el Síndrome de Down.

Aprovechando el reconocimiento de Moncho Loubriel, MSC hizo una aportación de $1000.00 a la Fundación Puertorriqueña de Síndrome de Down. ( BSN )

“Para Moncho, todas las victorias son buenas. Él está bien emocionado con esta noche. Sabe que se le dedica y la fanaticada está envuelta con él. Es un regalo más de vida que le damos esta noche”, agregó el dirigente.

Otra cara reconocida y muy querida por la fanaticada de Bayamón, el escolta Javier Mojica, también brindó unas palabras emotivas hacia su gran amigo, quien considera como familia, el gran ´Moncho´.

“Moncho significa todo para esta franquicia. Para mí, Moncho es el capitán de este equipo. Siempre que llega trae esa alegría, siempre tiene una sonrisa en la cara y es un tipo que da amor y cariño. Sabe mucho del básquet, lleva muchos años alrededor de las leyendas y si me ve jugando mal viene a donde mi para darme consejos. Moncho dentro de todo es un hermano mío y lo considero como familia. Uno ve personas que tienen Síndrome Down y dicen que no pueden hacer mucho, pero Moncho hace de todo. Para nosotros verlo con ánimo y con ganas de hacer tantas cosas, pues nos da mucha energía como equipo”, compartió Mojica.

Concluyendo la noche, el exreceptor de las Grandes Ligas y apoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, quiso añadirse a la ola de cariño que se le brindó a ´Moncho´ en su noche.

Moncho aparece aquí recibiendo el apoyo de uno de sus amigos. ( BSN )

“Moncho es la ciudad de Bayamón y lo queremos mucho. Ha estado en grandes momentos con nosotros, ha ganado campeonatos con nosotros y lo que representa nos motiva a salir a la cancha y darlo todo”, señaló ´el Marciano´.

Los Vaqueros de Bayamón hicieron todo lo posible por conseguir la victoria en la noche de ayer, dedicada a Loubriel Flores y lograron vencer a los Gigantes de Carolina 100-97 en tiempo extra, en el Coliseo Rubén Rodríguez. El refuerzo Quentin Peterson añadió 34 puntos que posicionaron al quinteto en el lado triunfador.