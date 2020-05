De seguro en algún momento de su niñez alguien le dijo a José ‘Money’ Rodríguez que pasar tanto tiempo frente a una pantalla jugando videojuegos no era recomendable. En su caso, esa experiencia le sirvió de algo, pues el pasado domingo se convirtió en el ganador del ‘From The Sofa Cup’, un torneo de E-sports efectuado por el Team Red Rooster en alianza con el Baloncesto Superior Nacional y WAPA Deportes.

Con su experiencia de toda la vida en consolas de video, y su mentalidad de jugador del BSN, Rodríguez, de los Brujos de Guayama, fue el mejor entre 16 jugadores del BSN que jugaron en el torneo y otros 64 gamers que se enfrentaron en NBA2K20 para reclamar un premio de $500 que ofrecía la copa virtual… y el derecho de poder ‘roncar’ en el BSN.

PUBLICIDAD

“Este torneo fue muy divertido porque en estos momentos estamos todos encerrados en las casas, y aquí jugué contra compañeros del BSN, lo que me hizo sentir como si estuviese ‘jangueando’ con ellos. Todo fue bien cool y me encantó”, dijo Rodríguez vía telefónica desde Guayama. “Nunca pensé que iba a ganar pero fue muy cool. El BSN hizo un buen trabajo con esto”.

Rodríguez, de 27 años y 6’7” de estatura, dijo que desde pequeño se acostumbró a jugar videojuegos pues su madre se los compraba para mantenerlo dentro de la casa. Aunque juega solamente programas de deportes, y ha tenido suficiente tiempo para pulir su técnica, dijo que eso no fue lo que le ayudó a ganar.

Este torneo fue muy divertido porque en estos momentos estamos todos encerrados en las casas, y aquí jugué contra compañeros del BSN, lo que me hizo sentir como si estuviese ‘jangueando’ con ellos. Todo fue bien cool y me encantó -José 'Money' Rodríguez

“Yo tuve que jugar contra varios ‘gamers’ pero yo fui más maduro. Porque ellos son ‘gamers’, pero yo soy baloncelista y sé más de baloncesto. Así que me dediqué a atacar los ‘matchups’ y ellos estaban jugando de otra manera. Por eso creo que gané”, manifestó.

Rodríguez agregó que mientras se mantiene entrenando por su cuenta y sin poder estar en una cancha con sus compañeros, el torneo lo hizo sentir que la cosa era real. Y dijo que ya está listo para el próximo torneo.

“El juego en este torneo me hizo sentir como si estuviese jugando de verdad. Yo pienso los ‘pick and roll’ y todo. Me dieron mucha adrenalina. Sentía como si fuese un juego real al final porque los juegos fueron cerrados”, comentó.

“Es más, yo me sentí como si fuese Erick Rodríguez (dirigente de Guayama) dirigiendo a mi equipo. Y sé que tengo amigos como KJ Maura que se van a preparar mucho para el próximo que hagan, pero aquí el papá de los pollitos soy yo”, finalizó Rodríguez.

El torneo fue un éxito con sobre 200,000 seguidores en redes.