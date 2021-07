El armador Ángel Rodríguez se dirige a la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) inconforme a pesar de haber celebrado en noviembre pasado el decimoquinto campeonato que sumaron los Vaqueros de Bayamón, que a su vez, vino acompañado por su primer galardón otorgado al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Final.

Rodríguez, de 28 años, relató que disfrutó de unas cortas vacaciones antes de retomar un régimen de entrenamiento camino al nuevo torneo masculino que comenzará el 10 de julio.

“No descansé. Tomé un fin de semana que es lo que normalmente descanso y comencé nuevamente a entrenar porque no había tiempo para perder. Las circunstancias de la ‘burbuja’ fueron bastante fuerte y había que prepararse bien para una temporada larga”, compartió.

PUBLICIDAD

La fase regular consistirá de 32 partidos. Concluirá en octubre.

“Es totalmente distinto a la ‘burbuja’ porque nos tenemos que cuidar más. Los cuerpos estarán un poco más fatigados, pero somos profesionales. Todos los equipos estarán bajo las mismas circunstancias y tenemos que estar listos”, dijo.

¡Vaquero Párate! ¡Vaquero Párate!



Este sábado, 10 de julio 🗓 los campeones 🏆 Vaqueros de Bayamón inauguran su temporada 2021 cuando reciben a los Cangrejeros Basket en el Rancho, Coliseo Rubén Rodríguez.



🧵 pic.twitter.com/mN75WlfkBQ — Vaqueros de Bayamón (@VaquerosBSN) July 8, 2021

“Ser campeón es una responsabilidad enorme, pero retenerlo es mayor. Estamos confiados en el equipo que tenemos y en el trabajo que se está haciendo. Al final del día, ningún trabajo caerá en vano y vamos a nosotros”, destacó Rodríguez.

El joven se expresó entusiasmado ante la determinación de que se permitirá nuevamente la presencia de espectadores en los 12 coliseos.

“Los deportes sin fanáticos no son lo mismo. Lo más que me gusta es que no tan solo los fanáticos estuvieron sin el deporte por más de un años, sino que hay unas expectativas por haber varios apoderados nuevos. Se está hablando de que muchos de los equipos estarán completos desde el principio y todo eso, añadido a que habrá fanáticos en las canchas, promete mucho esta temporada”, concluyó Rodríguez.