El excoach y comentarista deportivo Juan Augusto “Johnny” Flores Monje falleció esta mañana a los 76 años.

La información fue confirmada por su hija, Alexandra Edson, con un emotivo mensaje en las redes sociales.

“Con profundo pesar, pero también con gran esperanza, aún no encuentro palabras para procesar lo que ahora es una realidad irreversible. Papi, el Coach, el comentarista deportivo apasionado y amante de los caballos, entre otras virtudes, nos dejó hoy”, escribió Edson en su cuenta de Facebook.

“Tengo la certeza de que ahora está en el cielo, abrazando a su querida madre Asia y a su padre Adolfo, rodeado de amor y paz”, agregó.

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Edson sostuvo que más adelante informará los detalles sobre su velatorio.

Flores Monje fue una figura conocida en el deporte, principalmente en el baloncesto. Fue “coach’ y también comentarista para la televisión en los partidos del Baloncesto Superior Nacional, en donde compartió labores con el reconocido narrador Manuel Rivera Morales, así como José “Fufi” Santori Coll, entre otros.

En el 2014 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. ( Ramon " Tonito " Zayas )

De igual forma, mantuvo por más de 50 años el programa radial Mundo Deportivo, en el cual comentaba las noticias del momento sobre competencias y desempeño de los atletas boricuas.

En 2014, Flores Monje fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

Desde hacía varios años, el reconocido comentarista enfrentó y batalló la enfermedad de demencia.