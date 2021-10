La familia de voces puertorriqueñas en NBA League Pass tiene una nueva integrante. Natalia Meléndez hará pareja con Guillermo “Memo” Schutz durante partidos de la temporada regular en la plataforma que produce la NBA para el mercado hispano.

Meléndez se une a los también boricuas Carlos Morales y Álvaro Martin, quienes son de los pioneros en NBA League Pass en español.

“Llevaba como dos o tres años en remojo, pero finalmente este año se dio. La gente de League Pass me hizo el acercamiento hace una semana para expandir lo que es la NBA en español”, compartió Meléndez, quien también ha laborado en las transmisiones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y, además, en eventos de FIBA.

PUBLICIDAD

“Me sorprendió un poco que llamaran, porque hay un talento grande de comentaristas hombres y mujeres en Venezuela, Colombia y Argentina, pero nunca dejé de prepararme, estudiando para cuando me tocara porque sé lo que hago. Desde hace cinco años le metí más duro a la NBA porque mis experiencias habían sido en FIBA”, agregó.

Meléndez comentó que las narraciones se harán a distancia. Personal de la NBA le enviará todo el equipo necesario para montar un estudio.

“Nos podremos conectar a través de un programa. Estudié mucho a Carlos (Morales) y Álvaro (Martín) porque son una eminencia. Tiene una química increíble. Sin duda que la NBA está tratando de diversificar, que la mujer no sea florero, sino parte del análisis. No tenían a una mujer de NBA en español, identificaron a las que están preparadas para esto y me encontraron”, concluyó Meléndez, quien aún no tiene una fecha definida para iniciar en las transmisiones de NBA League Pass.