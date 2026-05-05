“La familia del baloncesto está rota”, alcanzó a decir la reportera deportiva de Noticentro, Natalia Meléndez, justo antes de que la invadiera la emoción y llorara al hablar de la muerte del exbaloncelista José “Piculín” Ortiz.

Esta mañana en “Noticentro al Amanecer”, mientras la también exbaloncelista comentaba la noticia del fallecimiento de una de las figuras más importantes de la historia del baloncesto en Puerto Rico, tuvo que hacer una pausa. De inmediato, sus compañeros de trabajo Jorge Gelpí Pagán y Aixa Vázquez se le acercaron para consolarla.

“Tengo que decir que ‘Piculín’ tuvo tanta gente que lo amaba tanto, tanto. Su esposa Sylvia -en quien más he pensado esta mañana- fue una fuera de liga. Su hija, su hijo, su mamá, sus familiares, el licenciado Yum Ramos, que es el presidente de la Federación de Baloncesto, que es su familia, hubo mucha gente lo que lo amaba mucho y que lo cuidó”, dijo una vez pudo volver a hablar.

“Piculín vio en vida, porque eso fue una conversación que tuvimos, cuánto este país lo amaba”, añadió.