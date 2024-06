Boston. Luka Doncic no se quedaba despierto toda la noche para ver los partidos de las Finales de la NBA cuando era niño. En su Eslovenia natal, normalmente empezaban a eso de las 3:00 de la madrugada. Tenía que ir a la escuela unas horas más tarde. Se despertaría y descubriría quién ganó.

Pero no nos equivoquemos: Doncic estaba prestando atención.

“Todo niño que juega baloncesto sueña con esto”, dijo Doncic. “Yo era uno de ellos”.

Los sueños se hacen realidad para Doncic el jueves por la noche, cuando el jugador de 25 años haga su debut en las Finales de la NBA con los Mavericks de Dallas, cuando se enfrenten a los Celtics de Boston en el primer juego de la serie por el título de este año.

Podría convertirse en el primer jugador en ganar un título anotador y un campeonato en la misma temporada desde Shaquille O’Neal en 2000, y un campeonato seguramente sólo reforzaría el argumento de que Doncic, que lidera a todos los jugadores en esta postemporada en puntos, rebotes y asistencias, puede que sea el mejor jugador del mundo en la actualidad.

“Estas serán las finales internacionales”, dijo Kyrie Irving, compañero de Doncic en Dallas. “Todo el mundo estará mirando. Todas las finales son internacionales, pero el mundo está mirando”.

No tuvo que aclarar por qué. Sí, las Finales de la NBA han estado disponibles durante mucho tiempo en más de 200 países y territorios, transmitidas en alrededor de 50 idiomas y dialectos diferentes. Y no es nada nuevo que jugadores extranjeros protagonicen el escenario más grande de la NBA; Dos de los últimos tres MVP de las Finales de la NBA fueron el griego Giannis Antetokounmpo para Milwaukee en 2021 y el serbio Nikola Jokic para Denver el año pasado.

“Asombroso. Primera vez aquí. Ojalá no sea el último”, dijo Doncic el miércoles en el día de prensa de las Finales de la NBA en Boston. “Pero nunca lo des por sentado. Nunca sabes si vas a regresar, así que simplemente disfruta la experiencia”.

Doncic, quien se convirtió en padre por primera vez esta temporada y calificó ese desarrollo como “lo más grande del mundo”, es una corporación global en sí mismo, un jugador que habla cuatro idiomas con fluidez y tiene un enorme número de seguidores en todas partes. Y un campeonato sólo aumentaría su leyenda en rápido crecimiento.

“Luka está en un nivel espectacular y estratosférico”, dijo el miembro del Salón de la Fama Pau Gasol en un evento en España esta semana. “Lo que ha hecho… está al alcance de muy pocos en la historia de este deporte”.

Los números respaldan lo que dice Gasol.

Doncic promedia 28.7 puntos por partido en sus seis temporadas regulares; sólo Michael Jordan y Wilt Chamberlain, ambos con 30.1, tienen un promedio profesional más alto. Es el único jugador en la historia de la NBA que tiene promedios de al menos ocho asistencias y ocho rebotes por partido. Es uno de los dos jugadores con al menos 10,000 puntos, 3,000 rebotes y 3,000 asistencias en los primeros 400 partidos de su carrera; Oscar Robertson es el otro.

“El juego es demasiado simple, demasiado fácil”, dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd, al final de la temporada regular, cuando se le preguntó por qué los votantes no han recompensado a Doncic con un premio al Jugador Más Valioso todavía. “Hace que todo parezca demasiado fácil. Desafortunadamente, eso es lo que sucede con algunos de los grandes... damos por sentado su talento”.

Doncic no quiere hablar de que ganar es fácil. Puede hacer que parezca fácil: tuvo el mejor juego de la liga con 73 puntos esta temporada, 13 juegos diferentes en los que anotó al menos 40 puntos en la temporada regular, y ese número podría haber sido aún mayor considerando que anotó exactamente 39 puntos en ocho. otras ocasiones.

Los entrenadores de su Eslovenia natal lo consideran el mejor jugador del mundo, especialmente después de sus hazañas en los campeonatos olímpicos, europeos y mundiales de los últimos años. Los entrenadores internacionales rivales han hecho lo mismo.

“Cuando se habla de coeficiente intelectual del baloncesto, todo el mundo tiene diferentes niveles”, dijo Kidd el miércoles. “Cuando miras el nivel de comprensión del juego, el tiempo y el puntaje de Luka, quién está en la cancha, es el primero de la clase en ese sentido. Cuando miras el escenario, él no le tiene miedo al escenario, al momento. Con éxito o no, le encanta ese momento. ... Estamos jugando en las Finales, debido a su coeficiente intelectual y su voluntad de subir al escenario y no tener miedo de fallar”.

Detener a Doncic en estas finales no es una opción, dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla. Contener es el objetivo.

“Simplemente tienes que ser muy consciente de con qué estás dispuesto a vivir y de lo que estás dispuesto a quitar y cuándo es el momento de adaptarte”, dijo Mazzulla. “No hay una sola cobertura. No hay un solo jugador. Se necesitarán múltiples coberturas. Se necesitarán varios jugadores. Se necesitará un esfuerzo de equipo”.

Los números no surgen por casualidad, insiste Doncic. Las victorias tampoco. Doncic era un profesional probado incluso antes de llegar a la NBA después de brillar cuando era adolescente en el Real Madrid, un club al que se ha mantenido muy cercano. Pero su estrella ha seguido brillando más en cada una de sus temporadas en la NBA, y ahora, los niños en Eslovenia se despertarán durante las próximas dos semanas para ver cómo le fue a su héroe en la final.

“Es muy difícil ganar”, dijo Doncic. “Ves muchas películas y te pones a trabajar. Y es muy difícil. No creo que la gente entienda lo difícil que es ganar partidos en esta liga, especialmente en los playoffs. Entonces creo que nos merecíamos estar aquí. Nos lo merecíamos. Porque cada partido que jugamos en los playoffs es muy difícil de ganar”.