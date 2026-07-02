Miami. Mitchell Robinson acaba de ganar un título con los Knicks de Nueva York y ahora el pívot irá a por otro con los Celtics de Boston.

Los Celtics han llegado a un acuerdo con Robinson por tres años y 47.4 millones de dólares, según ha informado a la AP una persona con conocimiento de dicho acuerdo.

Además, el veterano base Mike Conley Jr. también fichará por los Celtics con un contrato de un año, según ha indicado una segunda persona con conocimiento de dicho acuerdo.

El contrato de Robinson incluye una opción para un tercer año. Conley se dispone a disputar su vigésima temporada en la NBA, todo un hito.

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Norman Powell con uniforme de los Clippers. ( David Zalubowski )

Powell firma con Chicago

Norman Powell se suma a la lista de jugadores del All-Star de la pasada temporada que cambiarán de equipo este verano en el mercado de fichajes de la NBA.

Powell ha firmado un contrato de dos años con los Chicago Bulls que podría alcanzar un valor de hasta 45 millones de dólares, según informó el miércoles una persona con conocimiento de las negociaciones. Powell también había despertado cierto interés por parte de los Detroit Pistons, según afirmó esta persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el contrato no podrá formalizarse hasta el 6 de julio como muy pronto.

ESPN y Chicago Sports Network fueron de los primeros en informar sobre el acuerdo entre Powell y los Bulls, que contarán con una opción del equipo para la temporada 2027-28. Powell pasó la pasada temporada en Miami, donde fue elegido All-Star por primera vez y promedió 21.7 puntos en 58 partidos con el Heat.

Miami tendrá un aspecto muy diferente la próxima temporada, tras el fichaje de Giannis Antetokounmpo en un traspaso en el que Tyler Herro y otros jugadores se marcharon a Milwaukee. Powell se incorporará a su quinto equipo, tras haber jugado anteriormente en Portland, los Los Angeles Clippers, Toronto y los Heat.

Las estrellas en movimiento

Powell es uno de los seis —y probablemente habrá más— jugadores seleccionados para el All-Star únicamente en 2026 que cambiarán de equipo esta pretemporada.

Se une a Antetokounmpo (de Milwaukee a Miami), Kawhi Leonard y Brandon Ingram (los protagonistas de un traspaso que devuelve a Leonard a Toronto y envía a Ingram a los Los Angeles Clippers), LeBron James (que deja los Lakers de Los Ángeles para fichar por un equipo aún por determinar) y Jaylen Brown (traspasado por Boston a Filadelfia a cambio de Paul George y elecciones en el draft).

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De los 62 jugadores que han sido seleccionados al menos una vez para el All-Star en los últimos cinco años, algo más de la mitad —33 de ellos— han cambiado de equipo al menos una vez durante ese periodo.

Nikola Vucevic vuelve a Orlando

Nikola Vucevic ha firmado un contrato para volver a los Orlando Magic, tras llegar a un acuerdo por un año por algo menos de 4 millones de dólares, según ha confirmado una persona con conocimiento de las negociaciones.

Vucevic ocupa el segundo puesto de todos los tiempos en la clasificación de rebotes de los Magic, el tercero en puntos y el cuarto en partidos disputados. Este pívot de 35 años lleva 15 temporadas en la liga, nueve de ellas con el Orlando, y ahora se une a un núcleo joven liderado por Paolo Banchero y Franz Wagner.

Orlando necesitaba otra opción en la zona tras la marcha de Moritz Wagner, que fichó por Brooklyn como agente libre, y Vucevic, que sigue teniendo una casa en el centro de Florida, era la opción más lógica.

Moritz Wagner, hermano de Franz Wagner, va a firmar un contrato de dos años con los Nets.

Vucevic promedió 15,1 puntos la temporada pasada con Chicago y Boston.

También este miércoles, los Magic volvieron a fichar al alero Jonathan Isaac. La semana pasada fue descartado en una maniobra de carácter administrativo, pero, tal y como se esperaba, ha vuelto al equipo para lo que será su décima temporada con el club (incluidas las dos que se perdió por lesión).

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Marcus Smart ficha por Houston

Marcus Smart, nombrado mejor jugador defensivo del año de la NBA en 2022, está a punto de incorporarse a su cuarto equipo en un plazo de 17 meses tras llegar a un acuerdo con los Houston Rockets para firmar un contrato de dos años por un valor aproximado de 12,7 millones de dólares, según ha informado a la AP una persona con conocimiento de las negociaciones.

Smart jugó con el Memphis hasta febrero de 2025, tras lo cual fue cedido al Washington para terminar esa temporada y pasó la temporada pasada con los Lakers.

En la temporada 2025-26, promedió 9,3 puntos y fue titular en 54 partidos con los Lakers.

Tobias Harris ficha por San Antonio

Los Spurs, campeones de la Conferencia Oeste, han fichado a otro veterano: Tobias Harris, con un contrato de dos años por valor de unos 15 millones de dólares para la próxima temporada y unos 16 millones de dólares para la temporada 2027-28, según ha informado a la AP una persona con conocimiento del acuerdo.

Incluidos los partidos de eliminatorias, Harris ha disputado 466 victorias en la última década, lo que le sitúa en el sexto puesto entre los jugadores de la liga con más victorias en ese periodo. Harris, que cumplirá 34 años a finales de este mes, promedió 13,3 puntos la pasada temporada con el Detroit.

John Collins ficha por el Detroit

El alero John Collins vuelve a cambiar de equipo tras haber acordado un contrato de tres años con los Pistons, según ha informado a la AP una persona con conocimiento de las negociaciones.

Según ESPN, el acuerdo asciende a 51 millones de dólares.

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Los Pistons serán el tercer equipo de Collins en otras tantas temporadas. Comenzó su carrera en Atlanta, luego pasó dos temporadas en Utah (hasta la temporada 2024-25) y jugó con los Clippers la temporada pasada.

Los Lakers se refuerzan

Los Lakers están reestructurando por completo su plantilla tras la decisión de James y la marcha de Smart. Tras cerrar un importante traspaso para fichar al pívot Walker Kessler, procedente de Utah, han incorporado al alero Sandro Mamukelashvili y a los bases Quentin Grimes y Collin Sexton en el mercado de agentes libres, según ha informado a la AP una persona con conocimiento de dichas negociaciones.

Mamukelashvili, un ala-pívot corpulento con buen tiro exterior, se ganó un contrato de varios años con los Lakers tras anotar una media de 11.2 puntos por partido —la mejor de su carrera— y acertar el 38.9 % de sus intentos de triple con Toronto la temporada pasada, para posteriormente rescindir su contrato.

Grimes es un antiguo compañero de equipo de Luka Doncic en Dallas que destaca por su sólida defensa sobre el balón y sus versátiles habilidades ofensivas. El miércoles, Grimes publicó en las redes sociales una foto de sí mismo de niño con la equipación de los Lakers.

Sexton ha sido un anotador constante a lo largo de sus primeras ocho temporadas en la NBA, en las que ha jugado en cuatro equipos. La temporada pasada promedió 15.4 puntos y 3.3 asistencias por partido con los equipos de Charlotte y Chicago.

Kelly Oubre Jr. ficha por Indiana

Los Indiana Pacers, que disputaron la Final de la NBA en 2025 y esperan volver a ser candidatos a los playoffs la próxima temporada, han llegado a un acuerdo con Kelly Oubre Jr. para un contrato de dos años. Según ESPN y The Indianapolis Star, el contrato ascendería a unos 17 millones de dólares.

Oubre promedió 14.1 puntos con Filadelfia la temporada pasada.

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Los periodistas deportivos de la AP Kyle Hightower, en Boston, y Greg Beacham, en Los Ángeles, han colaborado en la elaboración de este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.