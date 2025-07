Nelson Colón se despidió de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) sin ningún tipo de remordimiento.

Luego de anunciar su salida de los Vaqueros de Bayamón y de la Selección Nacional, el dirigente ponceño decidió comenzar un nuevo capítulo en su carrera con los Cangrejeros de Santurce.

Fue una movida arriesgada. Los crustáceos no habían tenido estabilidad en la dirección desde su regreso en 2021 con cinco entrenadores en apenas cuatro campañas: Néstor “Che” García, Larry Ayuso, Iván Ríos, Nathan Peavy y Brad Greenberg. Carlos Calcaño y Xavier Aponte también estuvieron al mando de forma interina.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la firma de Colón, la de Rolando Hourruitiner como presidente de operaciones y la de Edgar Padilla como gerente general buscaba traerle ese orden que había faltado en Santurce en los pasados años. Así fue.

Los Cangrejeros tuvieron este año un solo técnico y avanzaron a la segunda ronda de la postemporada por primera vez desde 2021. Además, terminaron la fase regular con marca de 22-12, la segunda mejor del torneo.

Pero se quedaron la noche del miércoles a una victoria de clasificar a la gran final del BSN tras perder, 92-75, ante los Vaqueros de Bayamón en el séptimo juego de la final de la Conferencia A.

Y aunque admitió que el camerino estaba dolido y frustrado por la derrota, Colón salió del Coliseo Rubén Rodríguez con optimismo por el futuro de Santurce.

“Estoy bien orgulloso y contento. Entiendo que tomé una gran decisión al firmar con esta organización este año. Hoy (ayer) es complicado ver el panorama completo. Estamos frustrados y dolidos, pero mira hasta donde llegamos… Hicimos un gran esfuerzo de verdad. Yo voy para mi casa y no me quedo con nada. Lo dimos todo”, dijo el dirigente a los medios después del decisivo partido en la cancha que una vez fue su casa.

“Tuvimos la oportunidad de ganar esta serie. No se nos dio, pero sé que estamos construyendo algo especial aquí, que es lo más importante. La cultura que empezamos a construir ahora se ve. El año que viene no empezamos en cero, empezamos desde la experiencia para darnos la oportunidad de reencontrarnos temprano y comenzar a trabajar. No se nos dio este año, pero vamos a estar ahí el año que viene… Creo que desde que firmaron a Edgar, Rolo y a mí los jugadores entendieron que aquí las cosas cambiaron e íbamos a tener una estructura dentro y fuera de la cancha”, continuó.

PUBLICIDAD

Los jugadores de los Cangrejeros de Santurce celebran su victoria en el sexto juego de la final de la Conferencia A del BSN. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Los Cangrejeros apostaron esta temporada por un elenco nativo envidiable, que incluye a figuras como Ángel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Devon Collier, Isaiah Piñeiro, Ángel Matías y Benito Santiago Jr..

Cambia y cambia de refuerzos

El plan parecía que iba a dar resultados, pero tuvo una falla que Santurce no pudo controlar y fue las entradas y salidas constantes de refuerzos. En el transcurso del torneo, los crustáceos firmaron a un total de 12 importados hasta que dieron en el clavo con el trío de Kenneth Faried, Ian Clark y John Jenkins. Colón señaló que ese es un problema que buscarán corregir la próxima campaña.

“Esa es la idea (mantenerse con los mismos refuerzos toda la temporada). Yo soy partícipe de estar en el cambia y cambia de refuerzos. No tuvimos la consistencia y tuvimos la mala suerte de las lesiones, pero sí, queremos estabilidad. Vamos a descansar un tiempo y evaluaremos lo que vamos a hacer. Tenemos tiempo para hacerlo, pero necesitamos más estabilidad. A lo mejor, hubiésemos ganado más partidos. Perdimos 12 y quizá hubiésemos perdido ocho o seis. Eso nos hubiese dado ventaja de cancha local (contra Bayamón) y tal vez el resultado hubiese sido diferente, pero es lo que es. A veces el plan de Dios hay que seguirlo y no cuestionarlo”, manifestó.

Además de Faried, Clark y Jenkins, los Cangrejeros fueron reforzados esta temporada por Hassan Whiteside, Christopher Goulding, Jared Sullinger, Mojave King, Thomas Robinson, Dezmine Wells, Troy Brown Jr., Jonah Bolden y Justin Patton.

Kenneth Faried celebra durante el sexto juego entre Vaqueros y Cangrejeros en el Coliseo Roberto Clemente. ( BSN )

La mística del “Rancho”

Santurce nunca le pudo ganar a los Vaqueros en los cuatro partidos que se celebraron en el Coliseo Rubén Rodríguez durante la final de la Conferencia A. Bayamón ha defendido su cancha con ocho victorias al hilo en lo que va de los playoffs. Colón conoce muy bien la mística del “Rancho”, pero entiende que hay algo más, además del eufórico ambiente.

PUBLICIDAD

“El equipo de Bayamón se siente cómodo aquí. Este es su hábitat. Los fanáticos hacen su trabajo. Esta es una de las mejores fanaticadas en Puerto Rico en cualquier deporte. Los odian o los aman porque no tienen de otra. Pero tiene que ver mucho más con el equipo por la manera que se desempeña aquí. Es mucho más efectivo y tiene mucho ritmo. La realidad es que es un equipo bien complicado y nosotros estuvimos de tú a tú con ellos, pero ganó el mejor equipo”, opinó.

Con la eliminación de los crustáceos, Bayamón y Ponce ahora disputarán el campeonato del BSN, que arranca el domingo.

Irónicamente, la última vez que estas dos franquicias levantaron el cetro fue bajo la dirección de Colón. Los Vaqueros en 2022 ante los Atléticos de San Germán y los Leones en 2015 frente a los Capitanes de Arecibo.

“Esto es como el boxeo, las peleas las hacen el estilo de los boxeadores. Si nos vamos a la serie regular, Bayamón dominó cómodo a Ponce, pero ese es otro equipo ahora con otro personal y jugando a un buen nivel. Yo creo que vamos a ver una serie competitiva”, afirmó acerca de la gran final.