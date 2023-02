El dirigente nacional Nelson Colón felicitó a sus jugadores por la entrega que demostraron en el proceso de clasificación, que finalizó este domingo con la clasificación de Puerto Rico a la Copa del Mundo 2023.

Colón felicitó sl grupo - y a sí mismo- en la conferencia de prensa que sucedió al triunfo 87-80 de Puerto Rico que aseguró la clasificación al Mundial por el Grupo D junto a Estados Unidos y México.

“El proceso de las ventanas es bien duro, bien fuerte. Nosotros tenemos jugadores en Italia, en Israel, en Grecia y ver el sacrificio de estos muchachos que dicen: ‘cuenta conmigo que voy a estar allí'. Se montan en un avión 36 horas para tener dos días de preparación es algo para agradecerles todos los días. Para esta ventana en específico, estuvimos cinco días en Miami, lo que no habíamos podido hacer antes. De la mano de nuestro presidente Yum Ramos y de Carlos Arroyo, que ha sido piedra angular, nos preparamos bien, tanto físico como mentalmente. y logramos la misión: clasificar al Mundial”, dijo Colón.

This is how World Cup feels 😍#FIBAWC x #WinForPuertoRico 🇵🇷 pic.twitter.com/LVF5ptJ9j0 — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 27, 2023

Al mismo tiempo de esas expresiones, Colón reveló que el equipo tuvo múltiples atrasos con su transporte de Brasil a Colombia, lo que evitó hacer algún entrenamiento previo al partido ante Colombia. Dijo que perdieron vuelos de conexiones que aumentaron las horas que pasaron antes de pasar de un país a otro.

Puerto Rico jugó el jueves en Brasil. Allí venció en el segundo final al local Brasil para colocarse a una victoria de clasificar al Mundial. Puerto Rico aterrizó en Colombia el sábado en la noche para jugar este domingo su partido final y decisivo de clasificación.

Colombia le presentó a Puerto Rico un partido complicado, que estuvo empatado a 60-60 luego de tres periodos. Los colombianos lograron 21 rebotes ofensivos en el partido. Aun así, Puerto Rico aventajó 17-16 a Colombia en puntos en segundas posesiones.

Al mismo tiempo, Colón se felicitó indirectamente por dirigir la clasificación de Puerto Rico pese a que dijo que hubo dudas con su liderato.

“Los jugadores nos dieron todo lo que tenían para cumplir esta meta. Desde la primera ventana hubo muchas dudas alrededor de este equipo y alrededor de mí; decían era muy joven, de poca experiencia, que no iba a poder, que había mucha presión. Gracias Dios yo no juego. Ha sido una historia muy bonita la de hoy. Esta ventana era sumamente importante, de visita ante un Brasil que es el decimoquinto clasificado y llegamos aquí con un sinnúmero de situaciones que no hemos querido mencionar para no poner excusas. Como grupo asumimos la responsabilidad y dimos alma, vida y corazón. Misión cumplida: vamos al Mundial”, dijo.

El dirigente Colón felicitó a Colombia por presentarse a jugar responsablemente a un partido académico porque estaba previamente eliminado del Mundial.

“Mis respetos a Colombia. Para Colombia era fácil hoy venir y cumplir con el partido. Pero lucharon, los dieron todo. Eso merece un respeto de todo el mundo”, dijo.