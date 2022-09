Los pronósticos no favorecían a Puerto Rico de cara al partido contra Estados Unidos en la ronda de cuartos de final del AmeriCup 2022.

El Equipo Nacional de baloncesto masculino estuvo al borde de un canasto en el segundo final para llevarse el triunfo para así adelantar a semifinales, pero un intento de Tremont Waters se quedó corto.

Los estadounidenses requirieron de un canasto de Norris Cole cuando restaban menos de dos segundos de juego para superar a los puertorriqueños con marcador final de 85-84.

“Todos sabían que la bola estaría en mis manos. Mis compañeros y los coaches me dieron la confianza, pero Estados Unidos pudo sacar el último canasto. Siento que somo un gran equipo que seguirá creciendo y desarrollando. Tenemos que concentrarnos en Puerto Rico y no en los demás equipo”, dijo Waters después del juego.

Fue un revés doloroso, pues Puerto Rico gozó de una ventaja de hasta 10 puntos en dos ocasiones durante del encuentro y hasta estaba arriba por uno cuando restaban seis segundos de acción.

“Me siento muy orgulloso de todos mis jugadores por el esfuerzo en este juego. Muchos pensaron que sería uno fácil, que nos iban a sacar de la cancha, pero estuvimos a un segundo de ganar. No hay otra cosa que pueda decir. Le agradezco a los jugadores, al cuerpo técnico por apoyarnos en este torneo”, reaccionó Nelson Colón, dirigente de Puerto Rico.

“Difícil entender que perdimos en el último segundo, pero aprendimos. Estuvimos cerca de ganarle a Estados Unidos. Dimos mucho, enseñamos la calidad que tenemos y lo que podemos hacer”, agregó.

Colón sostuvo que durante la competencia en Brasil, los jugadores se compenetraron y crecieron a medida que pasaron más tiempo juntos.

Tremont Waters se mostró confiado que el equipo de Puerto Rico crecerá para dar más batalla en futuras competencias. ( Suministrada )

“Crecimos como grupo, como una familia. Todos crecieron, al igual que yo”, sostuvo el piloto. “Esto es un grupo que nos dan la oportunidad por primera vez de pasar más tiempo juntos para prepararnos, ver el juego FIBA un día si y otro no. Es un reto para nosotros todos los días como staff y com equipo. Aunque no pudimos adelantar de la manera que queríamos, vamos por buen camino”, insistió Colón.

Los próximos compromisos de Puerto Rico serán durante la continuación de las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo FIBA 2023. El 11 de noviembre enfrentarán a la selección de Colombia y, el 14 de noviembre, a Uruguay.

“Tenemos que seguir trabajando, buscar la manera de pasar más tiempo juntos, más tiempo de entrenamiento antes de las ventanas”, afirmó.