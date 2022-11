“Nos gusta el drama y complicar las cosas. Pero Colombia subió su nivel”.

De esa manera resumió Nelson Colón, dirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico, el partido del viernes ante el seleccionado de ese país, el cual, al final, Puerto Rico dominó con marcador de 91-79.

Fue un triunfo bien recibido por Colón y por el combinado patrio, pues mejoró la marca de Puerto Rico a 5-4 en el Grupo E de los clasificatorios al Mundial FIBA 2023, colocándole momentáneamente en tercer lugar, faltando el partido entre México y Uruguay del viernes en la noche. Ambos países llegaron el mismo con 5-3 y el ganador volvería a bajar a Puerto Rico al cuarto lugar.

“No fue un juego cómodo como hubiese sido cinco años atrás”, agregó Colón en la rueda de prensa posterior al partido. “Ellos tienen talento y jugadores que están jugando en Europa y en la G League. Y no lo digo por el juego de hoy, sino porque se ganaron a México y a Brasil y son una competencia real”.

Guillermo Moreno, dirigente de la Selección Nacional de Colombia. ( Stephanie Rojas )

Un dato que Colón aseguró que estuvieron discutiendo toda la semana de entrenamientos fue el de los rebotes ofensivos. En otras palabras, los boricuas sabían que una de las características del seleccionado suramericano era que lograban muchos rebotes de ese tipo.

“Es lo que ellos hacen. Lo sabemos y lo entendemos, pero tardamos en reaccionar. Nos cogieron 20 rebotes ofensivos y tiramos muy bien de tres, de dos, del tiro libre e hicimos menos ‘turnovers’. En algunos aspectos del juego nos dominaron, pero en otros dominamos nosotros y fue lo que nos llevó a sacar el partido”, indicó el dirigente.

En el encuentro, Colombia dominó 49-42 en los rebotes, específicamente 20-12 en los ofensivos, los que le abrieron una nueva puerta a la ofensiva colombiana, que en la primera mitad lanzó para 18-4 desde los tres puntos antes de calentar en la segunda mitad 17-9 y tomar el comando del encuentro.

En cuanto a la fiesta de triples de la segunda mitad y la poca gestión para salir a defender esos tiros, Colón dijo que en las ventanas clasificatorias Colombia promedia solamente 22% del arco.

“Sabíamos que no son un equipo súper tirador. Sí son un equipo de ‘slashers’ que atacan el canasto y van a los rebotes ofensivos. Se calentaron en la segunda mitad, y empezaron a meter canastos difíciles”, explicó Colón.

“El tiro más fácil del baloncesto es del rebote ofensivo. Cuando alguien tira está todo el mundo en la pintura, ellos cogen el rebote y sacan la bola a los tiradores, que están totalmente abiertos con tiempo y espacio. Ellos cogieron muchos de esos tiros. Y los anotaron y nos complicaron el juego”, sostuvo.

Fue entonces que Colón y su grupo técnico decidieron cambiar la defensa en los últimos nueve minutos de juego trayendo a jugadores como Tjader Fernández, Ethan Thompson y su hermano Stephen, que cambiaron el rumbo de juego en el parcial final.

“Defendimos 90 pies y creo que ellos se cansaron. No tenían mucha rotación. Prácticamente usaron los mismos jugadores durante todo el partido. Le sacamos provecho a eso y pudimos sacar la victoria”, indicó Colón.

De acuerdo con el dirigente de Colombia, Guillermo Moreno, las condiciones en las que su equipo llegó al partido no fueron óptimas, pero dijo que no las usaba como excusa ni le restaba mérito a Puerto Rico.

El canastero colombiano Braian Angola avanza con el balón mientras es seguido por el puertorriqueño Javier Mojica. ( Stephanie Rojas )

“Estamos muy felices de estar aquí. Hasta el mismo viernes no sabíamos si íbamos a venir. Hubo problemas con las visas para venir a Puerto Rico y para el próximo juego (del lunes) en Estados Unidos. Hubo una incertidumbre grande antes de venir hasta acá y no pudimos hacer ningún entrenamiento. Pero bueno…eso no es excusa”, comentó Moreno, un exjugador que recuerda haber competido conra equipos boricuas que incluían a figuras como Héctor Blondet, Nefatlí Rivera y Raymond Dalmau, entre otros.

“Creo que competimos con gran esfuerzo. Tenemos una lealtad hacia lo que tenemos que hacer como equipo y como representantes de un país. Así que estamos muy orgulloso de lo que hicimos, porque en otro tiempo, el partido hubiese sido totalmente diferente”, continuó. “Pero creo que competimos de igual a igual y ellos hicieron mejores cosas que nosotros finalizando el partido y por eso se merecieron la victoria”.

Tres de los titulares de Colombia, Andrés Ibargüen, Romario Roque y Braian Angola arribaron a su hotel en San Juan esta tarde a las 4:00 para jugar a las 8:00 p.m, luego de 15 horas en tránsito desde su patria, según dijo el propio Angola, mejor anotador de los colombianos con 22 puntos. Agregó ocho rebotes y seis asistencias.

“No hay que quitarle el mérito al equipo de Puerto Rico, que tiró la pelota muy bien hoy. Jugaron de una manera impresionante la segunda mitad y pues…hay que seguir trabajando para los partidos que nos quedan, que son importantes”, dijo Angola tras el encuentro.

Angola confirmó que el cansancio sí afectó al seleccionado y en su opinión, “fue un factor bastante importante”.

“Yo jugué 37 minutos, Roque 35 e Ibargüen 31. Salimos a la 1:00 de la mañana de Colombia y llegamos a las 4:00 p.m. a Puerto Rico. No es excusa, pero creo que se notó. La rotación de ellos fue más larga. Tuvo más piernas. Y al final se notó”, destacó.

Ibarguen aportó 12 puntos y seis rebotes y Roque siete con seis asistencias y cinco rebotes.