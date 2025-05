Horas antes de comenzar el juego del martes entre los Cangrejeros de Santurce y los Mets de Guaynabo, Nelson Colón se encontraba en el fondo del camerino visitante del Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Con espejuelos puestos, una tableta y una libreta en mano, Colón escribía lo que serían sus últimos apuntes antes de enfrentar a Guaynabo. Esa noche, los Cangrejeros salieron por la puerta ancha y sumaron su novena victoria en lo que va de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Era el partido número 15 del exitoso dirigente ponceño al mando de Santurce desde que comenzó el torneo hace mes y medio. Durante ese tiempo, Colón ha tratado de implementar la filosofía con la que conquistó dos campeonatos con los Vaqueros de Bayamón y otros dos con los Leones de Ponce, las franquicias más ganadoras en el BSN. Sin embargo, el camino no ha sido fácil.

PUBLICIDAD

“Me siento bien contento de estar aquí. En este primer mes y medio hemos tenido mucha competencia. Muchos juegos bien duros y difíciles. Hemos ganado y perdido. Hemos tenido oportunidad de ganarlos todos y de perderlos todos, pero la fuerza mental y ganas del grupo, que se ha mantenido bien positivo, hemos logrado estar en una buena posición”, expresó Colón en una entrevista con Primera Hora .

“Lo que yo había escuchado de Santurce en las pasadas temporadas era que, en juegos difíciles, no venían de atrás y no ganaban juegos duros en la carretera. Poco a poco, hemos encontrado esa identidad y la manera de batallar todas las noches. Eso requiere disciplina, madurez y el compromiso de todos los jugadores con su rol para poder desarrollar este conjunto y llevar este juego en su máxima expresión”, abundó.

Santurce ocupa la segunda posición de la reñida Conferencia A con marca de 9-6, pero no han logrado caer en una racha ganadora que los acerque a los Vaqueros de Bayamón (13-3). Esto se debe en gran parte al trío de refuerzos con el que los Cangrejeros iniciaron la campaña, compuesto por Troy Brown Jr., Mojave King y Justin Patton.

De hecho, este último se lesionó el hombro derecho en el juego inaugural de Santurce. King apenas promedió 8.3 puntos en siete juegos, mientras que Brown Jr. tuvo una media de solo cuatro unidades en tres apariciones.

“Tuvimos mala suerte con los refuerzos. No tuvimos nuestro mejor inicio porque no pudimos engranar temprano. Luego, hicimos un cambio de refuerzos, por lo que tomará tiempo otra vez adaptarnos. Pero ya estamos viendo una mejor versión de nosotros. Consistente y compitiendo todas las noches en esta liga, que es complicada. Me siento contento con lo que estoy viendo, pero no conforme. Nunca voy a estar conforme, pero sí veo que vamos por el camino correcto”, indicó.

PUBLICIDAD

Llegada de nuevos refuerzos

Santurce reemplazó a sus importados anteriores con Hassan Whiteside, Ian Clark y Christopher Goulding, quienes debutaron el 11 de abril frente a los Atléticos de San Germán. Desde ese entonces, el conjunto de la capital juega para 5-3.

Whiteside, de 35 años y 7’0” de estatura, llegó más pesado que en 2023, cuando reforzó a los Piratas de Quebradillas, pero con un hombro reparado, luego de ser operado quirúrgicamente. El excentro del Heat de Miami está promediando 16.9 unidades y 12 capturas por desafío. Clark, por su parte, ha aportado 14.3 tantos por juego; y Goulding, 10.3.

Hassan Whiteside, de los Cangrejeros de Santurce, maneja el balón contra JaVale McGee, de los los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

El regreso de Whiteside al BSN fue percibido por muchos como una respuesta de Santurce a la contratación de JaVale McGee por parte de los Vaqueros, ya que Colón se caracterizó en el pasado por jugar el juego pequeño. El mentor de los Cangrejeros tiene una opinión distinta.

“Yo creo que nosotros no respondimos a nada. Pienso que nosotros lo que hicimos fue buscar el mejor talento disponible con la capacidad de ayudarnos. En ese momento que nos meneamos, estaba Whiteside disponible. Un jugador muy interesante. Grande, fuerte, con la capacidad de dominar la pintura y hacer cortinas. Con los tiradores que tenemos, encaja en el perfil de tener un hombre grande que pueda jugar en el poste rodeado de buenos tiradores y defensores de perímetro”, expuso.

“Sí, en el pasado me caractericé por tener hombres grandes defensivos y más rápidos, pero la liga empezó en marzo y Whiteside estuvo disponible a principios de abril. Todavía hay muchos refuerzos que no están disponibles y estamos obligados a buscar el mejor talento disponible para poder competir todas las noches”, agregó.

PUBLICIDAD

Cómodo con su actual trío de importados

Y es que el exdirigente del Equipo Nacional aseguró que a la gerencia de Santurce no le temblará el pulso si surge la oportunidad de fortalecer su plantilla con otro refuerzo, aunque aclaró que traer a Clark y Goulding siempre fue el plan de la franquicia por la capacidad anotadora de ambos.

“Nos sentimos cómodos en este momento, pero no hemos dejado la evaluación a un lado. Uno no se puede casar o dormir en esto”, comentó.

Además de Whiteside, los Cangrejeros también poseen los derechos del pívot Jared Sullinger, quien fue el año pasado la figura principal del quinteto santurcino con un promedio de 20.7 puntos y 15.1 rebotes por juego. Estaba jugando en la CBA de China con los Beijing Royal Fighters, pero dicho equipo fue eliminado la semana pasada en los cuartos de final del torneo asiático. También tienen en reserva a Kenneth Faried, quien ayudó a los Leones de Ponce a avanzar a las semifinales del torneo en la pasada campaña.

Colón no descarta que los Cangrejeros traigan de vuelta a estos canasteros en algún punto de la competencia, pero admitió que se inclina por el trío de importados que tiene en estos momentos.

“Todo es posible. Todavía tenemos en el róster de nosotros tanto a Sullinger como a (Kenneth) Faried y lo sabemos. Pero a mí me gusta esta combinación de Clark y Goulding. Hay que darle continuidad. Tener paciencia y forzar al equipo a aprender a jugar con ellos”, manifestó.

Prefería el formato anterior

Colón compartió que su meta es que los Cangrejeros entiendan cuáles son sus fortalezas y debilidades de cara a la postemporada. Además, que encuentren su identidad como equipo. Para llegar a esa etapa de la campaña, Santurce deberá sobrevivir en una llave que incluye a franquicias como Bayamón, Carolina-Canóvanas, Caguas, Guaynabo y Manatí.

PUBLICIDAD

El BSN aprobó para esta edición un cambio de formato que agrupó a todos los equipos del área metropolitana en la Conferencia A y al resto en la Conferencia B. Jugadores como Walter Hodge Jr. han expresado estar en contra de esta estructura, y el dirigente de Santurce no es la excepción.

“Yo soy de las personas que creen que lo que se ha roto no hay que arreglarlo. Pienso que estábamos bien como estábamos antes. Era competitivo y todo el mundo tenía oportunidad. Si tú quieres ganar un campeonato, no es cómo llegar, es que tienes que ganar series con un equipo balanceado y listo para jugar todas las noches. Vamos a ver cómo esta nueva versión fluye, pero a mí me gustaría que se reconsiderara volver nuevamente a lo que fuimos en los últimos años”, opinó el mentor.

Santurce todavía espera por la integración de Isaiah Piñeiro, adquirido vía cambio con los Piratas, y Jayden Martínez. Piñeiro está en Turquía y Martínez en Polonia. El próximo partido de los Cangrejeros será este viernes cuando visiten a los enrachados Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.