Manila, Filipinas. En un partido que tuvo en las manos, el dirigente argentino de República Dominicana Néstor “Che” García asumió la responsabilidad por la derrota el viernes 102-97 ante Puerto Rico en el inicio de la segunda ronda de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.

Dominicana estuvo arriba hasta por siete puntos en el cuarto parcial luego de verse abajo por 16 unidades en la primera mitad. Contó con un dominante desempeño del centro Karl-Anthony Towns, quien registró 39 puntos y 10 rebotes.

En los últimos cinco minutos, los boricuas hicieron ajustes y se recuperaron con un triple de John Holland faltando 35 segundos para tomar una ventaja que fue definitiva.

Antes, una gestión defensiva del centro George Conditt IV con un bloqueo a Víctor Liz llevó al canastazo de Holland.

Los dominicanos perdieron una pieza valiosa en los últimos cinco minutos en Lester Quiñones, de los Warriors de Golden State, quien sumaba 13 unidades antes salir por cinco faltas acumuladas.

El tren dominicano que había terminado invicto 3-0 la primera fase en el Grupo A, con una victoria ante los números 10 del mundo, Italia, fue detenido por el rival caribeño y ahora se jugará la vida el domingo ante Serbia por el pase a cuartos de final.

“Sentí que pude haber hecho cosas que no hice. Me hago cargo porque mi equipo se ha hecho cargo de mí cuando tuve que ganar. Entonces, ahora me hago cargo de todo esto totalmente”, expresó García durante la conferencia de prensa después del encuentro.

“Es muy fácil hablar desde afuera viendo el “scout” porque este es un juego para cometer errores. Pero sé que mis jugadores dan lo máximo y soy el que tiene que conducir desde afuera. Ya está. Ya estoy en modo Serbia”, agregó.

Serbia perdió más temprano contra Italia para, igualmente, perder el invicto. Los cuatro equipos en el Grupo I juegan para 3-1.

La jornada del domingo decide el pase a los cuartos de final, con los quisqueyanos enfrentando a los serbios a las 8:00 a.m., hora de Puerto Rico.

El enebeísta de los dominicanos, Karl Anthony-Towns, es todo frustración tras el revés de su equipo, a pesar de sus 39 puntos, 10 rebotes y dos tapones. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Sobre el partido contra Puerto Rico, García descartó que el equipo se vio afectado por las emociones de enfrentar al vecino caribeño en una rivalidad seguida por los millones aficionados dominicanos y boricuas.

“Nosotros tomamos a todo el mundo y respetamos a todo el mundo igual. Comencé mi carrera en Puerto Rico. Mi padre y maestro es Julio Toro. Soy amigo de las grandes estrellas de Puerto Rico como Piculín (José Ortiz). Sabemos lo que es Puerto Rico y Puerto Rico sabe lo que es Dominicana. Pero, nosotros hemos crecido mucho porque hemos logrado muchas cosas en poco tiempo. Por eso estoy tan orgullosos de mis jugadores”, comentó García.

“Ya sabemos que Puerto Rico, Serbia, el que sea, son rivales. Nosotros no estamos con esa mentalidad de los clásicos que es para la gente, que me parece bien bonito. En la cancha hay que ganar. Hay veces que el canasto se pone como un anillo de matrimonio y otras veces como una bañera. En momentos claves para Puerto Rico, se le puso como una bañera. Eso es fuera de la rivalidad y la historia. Los protagonistas son ellos. Es un mérito para Puerto Rico porque lo luchó”, agregó.