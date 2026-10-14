El juez Obdulio Meléndez Torra, del Tribunal de San Juan, determinó este miércoles no causa para juicio contra el apoderado de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), José Manuel Baeza Visaldán por dos cargos relacionados con un alegado incidente de violencia de género.

El empresario, de 34 años, compareció a la vista preliminar a las esta tarde luego de que la jueza Rocío Alonzo encontrara causa para arresto durante una vista de Regla 6 celebrada el pasado 5 de octubre.

Los cargos fueron presentados el 23 de septiembre por hechos que, según la investigación, habrían ocurrido el día anterior en San Juan.

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Baeza enfrentaba una acusación por maltrato, bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y otra por maltrato agravado, conforme al artículo 3.2 de la misma legislación.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el empresario presuntamente agredió física y verbalmente a la víctima durante el incidente.

Tras la determinación de causa para arresto, la jueza Alonzo le impuso una fianza de $30,000, que Baeza prestó. El empresario permaneció en libertad bajo supervisión electrónica.

Baeza, quien también es principal ejecutivo de la compañía Teselta, se alejó de sus responsabilidades como apoderado de los Capitanes mientras se desarrollaba el proceso judicial.

El caso llevó al BSN a activar su protocolo de violencia doméstica y de género. Sin embargo, la liga no suspendió a Baeza durante el proceso.

Reacciona la defensa de Baeza Visaldán

“Pudimos demostrar que las imputaciones contra el Sr. Baeza Visaldán no eran ciertas. Como resultado de la decisión del Tribunal de San Juan, se ordenó dejarlo en libertad de inmediato, luego de permanecer arrestado desde el pasado 22 de septiembre de 2026. Confiamos en que nuestro representado pueda continuar con sus labores profesionales luego de ser exonerado de estas alegaciones falsas que atentan contra su integridad,” expresaron en declaraciones escritas, el licenciado José Andréu Fuentes y el licenciado Alfredo Umpierre Soler.