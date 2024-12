Todavía Christian Dalmau no es Vaquero, y el dirigente Juan Cardona sigue sin equipo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Así lo confirmaron el apoderado de los Indios de Mayagüez, Carlos “Cady” Acosta, y Cardona a Primera Hora , desmintiendo e l rumor de la compra del contrato de Dalmau por parte de los Vaqueros de Bayamón, y su supuesto reemplazo en Mayagüez por el exestratega de los Capitanes de Arecibo.

“Hoy me enteré que era coach de los Indios y no sabía. Estaba en una práctica, así que fue una sorpresa”, dijo Cardona entre risas durante una entrevista con este medio. “No es verdad. Para empezar, no es verdad”, agregó.

PUBLICIDAD

“Yo tengo tremenda relación con Gustavo Cañas (Director de Operaciones de los Indios). Ayer, hablamos con Cady, pero nada de contrato. Simplemente, hablamos. Es como le dije a los Capitanes, yo no puedo tomar una decisión hasta el 2025 porque tengo que ver cuál es la dirección del equipo de Southern Miss, que es mi primer trabajo. Luego de eso, pedir el permiso del coach y los administradores del programa universitario y que ellos lleven esa petición”, explicó.

Cardona también reveló a Primera Hora que ha sostenido conversaciones con otras franquicias en el BSN, luego de su salida de Arecibo a finales de septiembre. Sin embargo, no ha llegado a un acuerdo con ninguna debido a su situación con la universidad que compite en la primera división de la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés).

“Yo de embustero no tengo un pelo. Yo decirle a los Capitanes algo y a los dos meses hacer otra cosa, ese no soy yo”, afirmó el estratega.

Cardona manifestó que sabrá si estará disponible para volver a dirigir en el BSN en enero de 2025. Aunque sigue sin trabajo en la liga local, fue nombrado como Dirigente del Año en el pasado torneo, después de llevar a los Capitanes a la cima de la Sección A con el mejor récord en la liga (23-11). Eventualmente, cayeron en los cuartos de final ante los Osos de Manatí en una serie que se extendió a siete juegos.

Por su parte, Acosta indicó que Mayagüez entabló conversaciones con Bayamón después de que Primera Hora reportó a principios de septiembre que el productor musical tenía interés de que Dalmau fuera el dirigente del quinteto una vez completara la compra de los máximos campeones del BSN.

PUBLICIDAD

El dirigente de los Indios de Mayagüez, Christian Dalmau, durante un juego contra los Vaqueros de Bayamón en los cuartos de final 2023 del BSN ( Suministrada )

En cambio, al igual que la situación con Cardona, los Indios y los Vaqueros todavía no han pactado un acuerdo que envíe al nuevo asistente de la Selección Nacional al “rancho”.

“Yo no tengo idea de dónde salió eso. En ese momento (septiembre), yo hablé con él (Eric Duars) y le dije que si le interesaba y nuestro coach estaba de acuerdo, había que trabajar una compra del contrato. Pero, él todavía está bregando la situación de que lo aprueben como apoderado en el BSN. Ni siquiera están concentrados en eso todavía. Sí, se han hablado cosas porque tampoco te voy a mentir, pero no hay nada oficial y no sabemos qué ruta vamos a seguir”, expresó Acosta.

Duars podría ser aprobado como apoderado de los Vaqueros en la próxima reunión de tenedores de la temporada muerta, programada para diciembre. Actualmente, Dalmau está bajo contrato con Mayagüez hasta 2025, franquicia con la que debutó como entrenador en 2022.