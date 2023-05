En Ponce los cambios no han terminado.

Luego de la salida del dirigente Sergio Hernández el martes, la organización de los Leones anunció el jueves la adquisición de Jared Ruiz desde los Grises de Humacao a cambio de Jahvari Josiah y un turno de primera ronda en el sorteo de nuevo ingreso del 2024.

El viernes informaron que el técnico Juan Cardona ocupará la posición de dirigente por lo que resta de temporada, y en medio de la primera práctica de Cardona con el equipo, este diario supo que el productivo importado Norris Cole podría ponerse el uniforme rojinegro. La estadía de Lance Stephenson con los Leones al parecer también está bajo evaluación.

PUBLICIDAD

“A esta hora de la tarde te puedo decir que no hay nada”, expresó el apoderado de los ponceños, Gerardo Misla. “Estamos buscando una reacción. Y obviamente el cambio de dirigente y el de Jared van en esa línea. No descarto cambios de refuerzos. Pero eso es en este momento. Según pasen las horas las cosas podrían cambiar”.

Cole salió de las filas de los Atléticos de San Germán luego de la integración de Nate Mason al Monstruo Anaranjado. El armador de 34 años promedio 14.4 y seis asistencias por juego en 17 encuentros con los subcampeones.

En cuanto a los refuerzos, los Leones cuentan con Stephenson como armador y tirador y con Cameron Oliver como delantero. Trascendió que el esfuerzo defensivo de Stephenson no ha sido suficiente para los Leones.

“El equipo necesita una reacción. Un nuevo impulso”, dijo Misla.

Clave el estilo energético de Cardona

Sobre la contratación de Juan Cardona, Misla expresó que aunque la fanaticada tenga sus dudas y cuestionamientos sobre la selección del nuevo dirigente, se entendió que Cardona era la mejor alternativa por varias razones.

Ponce tiene como asistentes al exarmador Carlos Rivera, quien dirigió el partido del miércoles ante Santurce luego de la salida de Hernández un día antes. Además, está el exdirigente del BSN, de la Selección Nacional y excomentarista de ESPN, Carlos Morales.

“Mucha gente pregunta por qué no Carlitos (Rivera). Carlitos nos había dicho en múltiples ocasiones este año que él no quería coachear. Carlos nos ayudó el miércoles, pero luego nos dijo que se mantendría en lo suyo y que no se sentía listo todavía para asumir ese cargo ahora”, relató Misla.

PUBLICIDAD

“Con respecto a Carlos Morales, él nos había dejado claro desde antes de la temporada que ya no quería coachear. Que en esta etapa de su carrera asistir era lo que prefería hacer, pero no dirigir. Él se mantuvo en la misma línea”, agregó.

Entonces, luego del partido del miércoles, cuando finalmente la gerencia y los coaches pudieron reunirse para buscar alternativas, surgió el nombre de Cardona.

“El nombre de Cardona fue el más que se mencionó entre el mismo grupo técnico. Quizás por su manera energética de ser y porque los muchachos necesitaban una inyección de energía. Él dirigió a Macho (Jezreel de Jesús) en Fuerza Regia (México) y creo que tuvo a Yao (Carlos López) en otra liga. Es un coach que tiene claros sus planes y el año que viene debe estar en NCAA”, finalizó Misla.

Cardona es coach asistente de la universidad de Southern Mississippi en la NCAA y recientemente fue nombrado como dirigente de la selección nacional de Chile.