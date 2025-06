La preselección Nacional de Baloncesto femenino se prepara para el torneo AmeriCup 2025 con energía renovada en las figuras de las colegiales Paulina París, Angélica Vélez y Lauryn Swann.

Las universitarias, que desconocen si harán el equipo final tras el corte de 14 a 12 jugadoras, representan una nueva camada que busca aprender, crecer y dejar su huella en el combinado patrio.

Para Vélez, el llamado al Equipo Nacional es mucho más que un reto deportivo, es también un reencuentro personal.

“Es una bendición estar aquí. Es la primera vez que vuelvo desde que era bebé, así que poder volver y hacer lo que me encanta es una oportunidad increíble”, expresó emocionada la armadora de Syracuse Univeristy en la NCAA a Primera Hora en uno de los entrenamientos de cara a la competencia continental.

Swann, quien juega con las Wildcats de la Universidad de Arizona en el baloncesto colegial, coincidió con Vélez.

“Estoy emocionada y feliz de estar aquí”, expresó la hija de una humacaeña a este medio con una sonrisa ilusionada tras la experiencia.

Lauryn Swann ( Ramon "Tonito" Zayas )

El trío de jugadoras, natural de Nueva York, han asumido el proceso con una actitud abierta al aprendizaje, absorbiendo todo lo que pueden de las veteranas y del entrenador Jerry Batista.

“Nos hacemos tantas preguntas, tantas como podemos, para poder llevar lo aprendido a la universidad y que nos acompañe en la vida”, reflexionó Vélez, hija de un ponceño y una sanjuanera.

Paulina París, otra joven promesa, por su parte, lleva el peso de su herencia. Su padre, Bryan París, es exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y compartió el tabloncillo con Batista.

“Significa mucho. Mi papá jugó aquí, así que poder seguir sus pasos y llevar a Puerto Rico en el pecho, porque mucha gente no sabe que soy puertorriqueña, es emocionante y una bendición poder hacerlo”, afirmó.

París es, además, nieta del también otora jugador del BSN actual agente de jugadores, José París.

París no es ajena a competencias de alto nivel. Ha jugado en el Big 12, enfrentándose a algunas de las mejores jugadoras colegiales de Estados Unidos. Pero esta es su primera experiencia internacional.

“Solo intento aportar lo que pueda a este equipo. Ya tienen una plantilla con experiencia, así que puedo hacer lo que pueda para ayudar”, comentó. “Estar aquí me ayudará mucho de cara a mi último año en la universidad, porque jugaré cinco contra cinco todo el verano”, agregó la también jugadora de las Wildcats.

A la esfera internacional

Además de sus sangres boricuas, existe una química natural entre las jóvenes convocadas. Paulina destacó que tenía vínculos con Vélez y Lauryn desde antes.

“Jugué con Lauren en la universidad el año pasado. Angélica, ella y yo crecimos en la misma zona, jugando juntas y contra ellas durante mucho tiempo, así que es genial”.

De acuerdo al trío de jugadoras, el ritmo del juego colegial es distinto al internacional. Esto supone un reto adicional.

“El juego es definitivamente más físico, pero mucho más lento. Siento que en la universidad es mucho correr, correr, correr, correr. Aquí es más como... una fluidez”, compartió Swann.

“El físico, el ritmo, es muy diferente, pero agradezco la oportunidad”, agregó Vélez.

Paulina París ( Ramon "Tonito" Zayas )

Confiadas

Aunque el corte final de 12 jugadoras será anunciado los próximos días, las tres jugadoras se sienten confiadas en hacer el equipo. Puerto Rico cuenta con las experimentadas que conocen bien el sistema de juego internacional.

“Aunque las chicas aquí son mayores, sigo siendo yo misma, con confianza, porque al final, un equipo necesita una buena base para tener éxito”, comentó Vélez.

Ante la necesidad de una armadora natural, Batista adelantó que una de estas tres jugadoras hará el equipo final.

“Creo que nos hacía fata una tercera point guardque nos dé esa solidez. Así que una de las de las jovencitas va a tener la oportunidad de estar en el grupo para poder poner a las (demás) jugadoras en sus posiciones", comentó el dirigente previo a un día de práctica.

Las dirigidas por Batista verán acción en el Grupo B compuesto por Colombia, Chile, Estados Unidos y México. La justa continental arranca el 28 de julio y finaliza el 6 de julio, en la capital chilena.

“Siento mucha confianza. Oré por toda esta experiencia y el camino que he recorrido aquí, y toda mi familia también oró para que yo estuviera aquí, en casa. Me siento muy bendecida por haber orado, lo que me da confianza”, aseveró, de otra parte, Swann.

“Estoy emocionada por el trabajo que hago todos los días, y creo que lo he estado haciendo bastante bien, así que estoy emocionada de ver cómo resulta”, sentenció París.