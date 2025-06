A poco más de dos semanas para su octavo AmeriCup, antes Campeonato FIBA Américas, la veterana Pamela Rosado se siente con la misma fuerza que en sus comienzos con la Selección Nacional de Baloncesto femenino.

A sus 39 años, Rosado sigue liderando el ejemplo y dejando claro que aún no es tiempo de confirmar despedida.

El enfoque, como siempre, está centrado en competir y guiar al combinado patrio.

“La meta de nosotras es clasificar en una de las primeras dos posiciones. Sabemos que hay grandes equipos como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, equipos que nos hemos enfrentado anteriormente. Esa es la primera meta”, expresó Rosado el jueves a medios de la prensa local previo al cuarto entrenamiento en miras al torneo.

“Si no se puede, (sería) estar dentro de las primeras seis (posiciones) para entonces poder ir al repechaje y poder luchar esa posición al Mundial”, agregó.

Puerto Rico comienza el torneo continental más importante el 28 de junio cuando se midan a Colombia en la capital chilena. Las boricuas pertenecen al Grupop B junto a México, Estados Unidos, Chile y las colombianas.

Los finalistas de la competencia aseguran sus boletos a la Copa del Mundo 2026, en Alemania. Mientras, los equipos que finalicen en los lugares del tres al seis tienen oportunidad de competir en un repechaje.

Rosado durante el entrenamiento el jueves. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Una combinación

Las boricuas, lideradas por Rosado como capitana y dirigidas por Jerry Batista, comenzaron su preparación al torneo el lunes, con un núcleo entre experimentadas y juveniles de 14 jugadoras. Doce harán el equipo.

“Sin duda este grupo desde el primer día vino a trabajar. Se vio desde el primer momento. Tenemos jugadoras jóvenes que se acaban de integrar, pero el grupo de veteranas estableció el paso. Demostramos cómo es que se vino a practicar aquí”.

Del talento nuevo, que incluye a las jugadoras Paulina París, Angélica Vélez y Lauryn Swann, destacó sus habilidades y versatilidad.

“Son jugadoras de las posiciones uno, dos y tres, jugadoras que anotan el balón, que entienden el juego, que entienden el proceso y han aceptado que nosotras, las veteranas, le podamos llevar el mensaje y lo han cogido de una buena manera y lo vemos cada día en las prácticas que tenemos. Así que esperamos grandes cosas de ellas”, dijo.

A pesar de que aún no se ha definido el corte final, y es predecible que de las tres novatas, solo una sea elegida, Rosado reconoció que están listas de ser elegidas en el equipo final.

Antes de que las boricuas completaran su cuarto entrenamiento de cara al AmeriCup, la armadora explicó que cada una de las jugadoras ha comprendido sus roles en el tabloncillo. Reconocen las virtudes de sus compañeras.

“Nosotras les seguimos llevando el mensaje para que ellas puedan entender que no se trata de que te vamos a echar a un lado. Seremos 12 jugadoras y al final del día contamos con cada una de ellas. Pero hay unas jugadoras que por deporte tienen que tener el balón muchas más veces en la mano”.

Parte del equipo que irá al AmeriCup. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Es algo grande”

Para Rosado, vestir el uniforme de la Monoestrellada sigue siendo un honor que no pierde vigencia con el paso del tiempo.

“Ponerse este uniforme es algo grande. Llevo 20 a 21 años, poniéndomelo y todas las veces son especiales. No te puedo decir que hay uno mejor que otro. Todos son especiales y, a mi edad, yo creo que más todavía. Poder estar al nivel que están las nenas… yo creo que es una bendición. Así que sumamente contenta, agradecida con papito Dios por darme la oportunidad de estar una vez más. Sumamente feliz y loca que llegue ya el 28 (de junio)”, manifestó.

No obstante, el tema del retiro aparece a menudo y lo trabaja desde un ángulo distinto: la psicología.

He trabajado con un psicólogo. Creo que esto es bien importante recalcarlo. He tenido un proceso, y mi psicóloga me dice ‘Pamela, no pienses en el retiro. Cuando llegue, va a llegar cuando tú te sientas lista. Cuando tu cuerpo no pueda más. Entonces tú decides’. Me dice ‘no utilices la palabra retiro, usa la palabra jubilación, porque es un júbilo. Estás disfrutando de algo que trabajaste por muchos años’”.

El equipo va rumbo al AmeriCup en la capital chilena. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Es una celebración. No es un retiro, no es una pérdida. Así que así lo estoy trabajando. Mi mente está al 100% gracias a Dios. Le tengo que dar las gracias a ella por todo lo que ha hecho en todo este proceso y todavía hasta que el cuerpo aguante y hasta que me sigan convocando aquí estaré”, contó.

Aunque todavía no se ha quitado el uniforme, ya inició el proceso de transición como entrenadora de los equipos juveniles. Del cuerpo técnico de la Selección adulta querer los servicios de Rosado, una vez más, le dirá que sí a Puerto Rico.