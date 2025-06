Los Capitanes de Arecibo han estado tropezando por un buen tiempo.

Desde el 21 de mayo, acumulan tres derrotas consecutivas, y la más reciente fue el lunes por un margen de 36 puntos ante los Atléticos de San Germán. Esa última dolió, al tratarse de su peor revés en lo que va del torneo.

Brandon Knight fue el mejor anotador de los Capitanes con 15 puntos, mientras que Jamil Wilson aportó apenas dos en su debut con Arecibo. Emmy Andújar, otra de las nuevas piezas de la “Villa del Capitán Correa”, sumó siete unidades.

Esta mala racha, combinada con la victoria de los Leones de Ponce sobre los Piratas de Quebradillas en la jornada del miércoles, provocó que Arecibo bajara a la cuarta posición de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), con siete partidos restantes en la fase regular.

A pesar de esto, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, director de operaciones de los Capitanes, no prevé cambios en la plantilla ni en el cuerpo técnico, más allá del regreso de Luis “Mandy” Cancel como asistente del dirigente Allans Colón.

“Nosotros estamos concentrados en ponchar el boleto de los playoffs y llegar lo más alto posible en la tabla de posiciones para tener ventaja de cancha local en las primeras series. La llegada de Emmy Andújar y Jamil Wilson, que solamente ha tenido una práctica, es un proceso de conexión y de encontrarnos como grupo porque los roles cambian. Hay que darle oportunidad al grupo para que se encuentre”, dijo Miranda en una entrevista con Primera Hora .

El director de operaciones de Arecibo compartió que Wilson llegó hace unos días a Puerto Rico y solo pudo participar en la práctica que tuvo el conjunto el día antes del partido en San Germán.

La organización obtuvo los derechos del alero de 34 años en un traspaso con los Osos de Manatí minutos antes del cierre de la fecha límite de cambios a la medianoche del lunes, 2 de junio. Wilson viene de jugar en Uruguay, donde ayudó al club Aguada a llegar a la final y promedió 14.6 tantos y 6.9 rebotes.

Pero Miranda también entiende que tener solo tres partidos a lo largo de 22 días les ha pasado factura.

“Creo que jugar tres veces en más de 20 días nos ha sacado un poco de ritmo. Nos ha desconectado un poco, pero nosotros somos una franquicia que tenemos un plan y lo vamos a ejecutar. Si no funciona, el responsable voy a ser yo y yo mismo me voy a echar la culpa. Lo sabe el cuerpo técnico, lo saben los dueños y lo saben los jugadores. El coach está haciendo su trabajo. Hemos tenido una temporada atropellada de lesiones. Hemos tenido cambios de refuerzos que no estaban en los planes”, aseguró Miranda.

“Tenemos que también entender que nuestro mejor anotador no ha tirado una bola. Esta es una temporada muy distinta a la del año pasado y nosotros no somos tontos. Sabemos que Alfonso Plummer es una pieza importante de este plan que no hemos visto todavía”, destacó.

A la espera de Plummer

Plummer fue la campaña anterior el líder ofensivo del quinteto arecibeño. En su primer año en la “Villa del Capitán Correa”, promedió 19.9 puntos por cotejo y fue nombrado Progreso del Año.

Sin embargo, no ha pisado esta temporada una cancha del BSN porque está jugando en la easyCredit Basketball Bundesliga de Alemania con el club Ratiopharm Ulm. El Ulm está enfrentándose al Würzburg Baskets, donde también milita el boricua Jhivvan Jackson, en las semifinales del torneo alemán.

La serie está empatada a dos por bando y el quinto y decisivo partido se disputará este jueves. Si el Ulm es eliminado, Miranda piensa existe que Plummer podría debutar el próximo martes frente a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau.

El bpricua Alfonso Plummer ataca el canasto ante la mirada del jugador de los Blazers, Scoot Henderson, como parte de un juego de exhibición en Portland. ( Craig Mitchelldyer )

“Si Alfonso Plummer pierde mañana (hoy) se elimina y estaría viajando a Puerto Rico de forma inmediata. De pasar a la serie final, estaría llegando para los últimos dos juegos de la temporada regular en el peor de los casos. Si se elimina mañana (hoy), no estará el sábado, pero puedo pensar que para el próximo juego en Quebradillas podría estar en Puerto Rico”, indicó el directivo.

“Alfonso está loco de llegar. En Europa está jugando 15 minutos por juego. Su equipo es uno muy bueno que jugó en la EuroCopa y está loco de llegar a Puerto Rico. Nosotros estamos en constante contacto con él”, añadió.

Justin Reyes no jugará esta temporada

Miranda también informó que Justin Reyes no se reportará esta temporada a los Capitanes, ya que la gerencia decidió que tomara un descanso. Reyes fue operado el año pasado por una lesión en la rodilla derecha y, aunque llegó a jugar con Arecibo, no completó su rehabilitación y volvió a lesionarse en Italia.

Justin Reyes, a la derecha, en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Justin necesita descanso y preparar su cuerpo. Estuvo muchos años sin parar de jugar y esa sobrecarga le ha afectado mucho. Es un jugador de 29 años y nosotros preferimos que se quedara descansando y preparara su cuerpo, velando por el futuro de él. Por eso, no va a llegar esta temporada e hicimos el cambio por Emmy Andujar. (Justin Reyes) jugó el año pasado en Italia y se reportó a Arecibo, pero todavía estaba teniendo problemas con esa rodilla porque no hizo una rehabilitación completa. Siguió jugando en Italia y tuvo que parar de jugar”, explicó el director de operaciones de Arecibo.

Los Capitanes buscarán el sábado salir de su mala racha, cuando reciban a los Piratas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.