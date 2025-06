Mientras los Vaqueros han tenido los mismos refuerzos desde que comenzó la temporada y los Criollos repitieron el trío con el que ganaron el campeonato, los Cangrejeros de Santurce no han tenido suerte con sus importados.

Y es que Santurce ha sido inconsistente en su rotación, con un constante cambia y cambia de refuerzos en lo que va de la temporada.

Christopher Goulding, Justin Patton, Troy Brown Jr, Thomas Robinson, Mojave King, Hassan Whiteside, Jared Sullinger, Jonah Bolden, Ian Clark, Dezmine Wells y Kenneth Faried figuran en esa lista. De todos ellos, solo los últimos tres siguen activos con el equipo.

A pesar de esta puerta giratoria de importados, el dirigente Nelson Colón logró meter a los Cangrejeros en la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Gracias al dominante triunfo que se agenció el martes sobre los Criollos, Santurce se convirtió en el segundo quinteto que asegura su espacio en los playoffs.

Con solo siete partidos de la serie regular en agenda, la meta de Colón es crear esa estabilidad que el conjunto santurcino ha carecido por el constante vaivén de importados.

“Yo necesito crear una estabilidad. Para mí, eso es lo más importante ahora. Cuando tú miras a otros equipos, ves a Caguas con el mismo núcleo del año pasado, por eso juegan tan bien, y el arranque de Bayamón con los mismos refuerzos todo el año. Eso crea esa continuidad que nosotros no hemos podido hacer. Pero quedan siete juegos y es ahora mandatorio nosotros lograr eso”, expresó el técnico de los Cangrejeros en la conferencia de prensa tras concluir el desafío ante los campeones defensores.

“Vamos a tratar de mantenernos lo más centrados con este grupo. Lo bueno es que, si pasa cualquier cosa, todos los que jugaron con nosotros pueden regresar”, agregó.

La realidad es que, aunque los corsarios ya clasificaron a la postemporada, sus últimos siete partidos de la fase regular son importantísimos.

Santurce ocupa la segunda posición de la Conferencia A del (BSN) con marca de 17-10, pero Caguas les está pisando los talones, con apenas 1.5 juegos de diferencia. No se volverán a ver las caras hasta un posible encuentro en los cuartos de final, luego de que la serie particular terminara empatada a dos victorias por bando.

Durante ese tramo, es posible que los Cangrejeros vuelvan a hacer ajustes en su trío de refuerzos. Muchos de ellos, como Whiteside y Goulding, salieron por lesión, por lo que no se descarta el regreso de ambos.

Goulding está haciendo su rehabilitación en Puerto Rico y acompaña al equipo a sus partidos, mientras que Whiteside la está completando en Miami, Florida.

Hassan Whiteside, de los Cangrejeros de Santurce, maneja el balón contra JaVale McGee, de los los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

“Hassan sigue trabajando en su rehabilitación en Miami y Goulding está trabajando. Tiene una lesión, que no quiero decir que sea seria, pero sí le compromete tiempo para poder recuperarse”, informó Colón.

Antes de lastimarse la rodilla, Whiteside promediaba un doble-doble de 16 puntos y 11.6 rebotes por cotejo. Goulding, por su parte, acumulaba una media de 10.7 unidades.

Renace Walter Hodge con Nelson Colón

Con todos los problemas que han tenido con sus importados, ha sido el núcleo nativo de Santurce el que ha mantenido a flote al conjunto capitalino. En noches como la del martes, figuras como Walter Hodge, Devon Collier y Benito Santiago Jr. dieron un paso al frente para guiar al equipo hacia la victoria.

Collier fue contratado en la agencia libre y Santiago Jr. llegó en un traspaso con los Mets de Guaynabo durante la temporada muerta. En el caso de Hodge, quizás sea la pieza a la que el entrenador ponceño más provecho ha sacado dentro de la organizació.

A sus 38 años, luce como el favorito para ganar el Sexto Hombre del Año. Lo demostró el martes, cuando fue una vez más la bujía ofensiva de los crustáceos, saliendo del banco con 28 puntos ante los Criollos, justo después de cumplir con una suspensión de tres juegos.

Walter Hodge da instrucciones en un juego de los Cangrejeros de Santurce. ( BSN / Joseph Colón )

“El año pasado, él (Walter Hodge) no tuvo una buena temporada. Se lastimó y no encontró el ritmo. Este año, desde que yo firmé, una de las primeras personas con las que hablé fue con él. Le dije que era una pieza clave en lo que nosotros podíamos construir este año, y él me dijo: ‘Estamos aquí pa’ lo que tú necesites, baby’, como habla él. Le dejé saber que tenía la capacidad de ayudarnos a ganar e íbamos a ir detrás de él. Así ha sido desde el día uno hasta el día de hoy”, contó el dirigente.

“Estoy bien contento y agradecido con él por su profesionalismo y por entender que, no importa si empieza o sale del banco, su aportación es importante para nosotros todas las noches”, abundó sobre el veterano armador, que promedia 13.2 tantos, 4.4 asistencias y 1.7 rebotes en los que va del torneo.

Los Cangrejeros visitarán el jueves a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.