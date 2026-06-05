Nueva York. Jalen Brunson se quedó boquiabierto al enterarse de lo alto que había subido el precio en el mercado secundario de la entrada más barata en Nueva York para el tercer partido de la Final de la NBA entre los Knicks y los Spurs.

Lo que dejó a la estrella de los Knicks casi perplejo fue determinar qué consideraría digno de gastarse 7,500 dólares para ir a ver, siendo ese el precio de los boletos más baratos para el juego 3 el lunes.

“Es una buena pregunta”, dijo Brunson el jueves. Hizo una pausa de unos segundos antes de dar su respuesta: “Una actuación en directo de Michael Jackson”.

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Thriller, en efecto.

De Bay Ridge al Bronx y más allá, la Gran Manzana se ha vuelto loca por los Knicks.

What show would Jalen Brunson spend $7500 on, the cost of a Game 3 NBA Finals ticket?



"A live Michael Jackson performance" pic.twitter.com/NDaSRSirQG — SNY Knicks (@sny_knicks) June 4, 2026

El equipo no sólo está en la Final de la NBA por primera vez en 27 años, sino que Nueva York lleva una racha de 12-0 tras remontar una desventaja de 14 puntos en la segunda parte y ganar 105-95 a San Antonio en el primer partido el miércoles por la noche. El segundo partido se disputará el viernes por la noche en San Antonio, antes de que la serie se traslade a Nueva York el lunes.

Parece como si toda la ciudad estuviera de acuerdo. Miles de personas llenaron el Madison Square Garden para ver el partido en la gran pantalla, y miles más lo celebraron fuera, a la sombra del Empire State Building, iluminado con los colores azul y naranja de los Knicks.

La MTA, la autoridad de transportes de la ciudad, se sumó al espíritu pintando varias paradas de metro alrededor del estadio con los colores de los Knicks. Y el alcalde Zohran Mamdani firmó una orden ejecutiva por la que se suprimía temporalmente la hora de acostar a los niños.

“Poco después de medianoche, los aficionados se subieron a los postes de la luz e incluso a una ambulancia en el exterior del estadio.

Escenas similares se produjeron en una fiesta de observación gratuita en Central Park y en los cinco distritos.

En un bar de Brooklyn, los aficionados salieron a la acera para ver el partido en el televisor del interior. En una pizzería situada unas puertas más abajo, los aficionados se reunieron en torno a un televisor de pantalla plana instalado en el maletero de un coche.

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Knicks fans have completely taken over the Spurs arena pic.twitter.com/ElHiLz1eSy — Barstool Sports (@barstoolsports) June 4, 2026

Todo ello por la oportunidad de formar parte de lo que podría ser historia 53 años después de que Willis Reed y compañía trajeran por última vez un título de la NBA a lo que era y evidentemente sigue siendo una metrópolis apasionada por el baloncesto. El bullicio de la ciudad ha desbordado las conversaciones sobre la Copa Mundial, que comienza dentro de una semana.

“Honestamente, me siento agradecido de estar aquí y vivir la experiencia de los New York Knicks, haciendo lo que no hemos hecho en mucho tiempo”, dijo Owen Odigie, celebrando la victoria en el Juego 1 dentro del Madison Square Garden. “Es especial. Es precioso”.

El alero de los Knicks Karl-Anthony Towns pudo sentir la energía de la Gran Manzana a unos 1,800 kilómetros de distancia en San Antonio tras el primer partido.

“Sientes la energía de la ciudad, la garra, el esfuerzo, el trabajo duro que hay que hacer para triunfar en la ciudad”, dijo Towns, natural de Nueva Jersey. “Creo que reflejamos a todos nuestros aficionados... cuando pisamos la cancha con una camiseta de los Knicks”.

Los seguidores de los Knicks incluso hicieron sentir su presencia en San Antonio, más allá de las conocidas celebridades de Spike Lee, Tracy Morgan, Timothée Chalamet, Ben Stiller y más. Se calcula que en San Antonio había un 20% de seguidores de los Knicks, algunos de los cuales se hicieron oír gritando “Vamos, Knicks” durante el himno nacional.

En realidad, dados los elevados precios en casa, era razonablemente más barato para los seguidores de los Knicks hacer el viaje a San Antonio, incluso teniendo en cuenta los costes de vuelo y alojamiento. Las entradas para el primer partido rondaban los 750 dólares en el mercado secundario.

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Julian Champagnie, escolta de los Spurs y neoyorquino de nacimiento, no se sorprendió al ver al contingente de los Knicks.

“Me lo esperaba”, dijo Champagnie. “Soy de Nueva York. Sé cómo viajan los aficionados neoyorquinos y cosas así, así que más o menos me lo esperaba”.

Towns dijo que no podía estar más agradecido por el amor mostrado por los aficionados de los Knicks. Pero dijo que también reza por los agentes de policía de Nueva York encargados de mantener a la gente a salvo en medio del frenesí.

“Todos esos hombres y mujeres ahí fuera que no sólo están protegiendo a todo el mundo ... son grandes fans de los Knicks y apoyan a los fans de los Knicks en su capacidad de mostrar lo mucho que aman a los Knicks y ser lo más indulgente posible sin causar caos”, dijo Towns. “Así que, un saludo a los hombres y mujeres de la policía de Nueva York”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.