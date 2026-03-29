Gurabo. La Escuela Superior Josefina León Zayas de Jayuya destronó este domingo a la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras, proclamándose las nuevas campeonas de la categoría pública femenina del Top Ranked Buzzer Beater, en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

La institución de Jayuya desplazó de la cima a las bicampeonas de la escuela pedreña por marcador de 43-32, y logró el cetro por primera vez en el torneo.

Sarah de Hoyos, proclamada la Jugadora Más Valiosa de la final, lideró la ofensiva de las nuevas reinas con 16 puntos, siete capturas y tres asistencias.

PUBLICIDAD

Relacionadas NW Bilingual Academy hace historia como las primeras campeonas junior del Buzzer Beater

Le siguieron Didiane Romero con 11 unidades y Airamis Campos con 10 tantos.

Por la Power, Dariana Ramos fue la mejor con ocho puntos y tres rebotes.

“Este era el plan y veníamos a darlo todo a ganar esa final. Así que primero quiero darle la gloria a Dios, que nos permitió estar aquí. Cada juego nos cuidó, salieron machucadas porque somos pocas en la rotación, pero cada una acepto el rol y papito Dios las cuido a todas”, expresó el asistente del conjunto Abixander Collazo tras el triunfo.

Adriana Vega abrió el marcador por Las Piedras dentro de los primeros 22 segundos del encuentro. Acto seguido, Romero respondió por la Josefina para igualar el duelo.

Yamiliz Negrón y Ramos encestaron triples por la institución pedreña, para colocar el marcador 8-3. Sin embargo, Romero y Xiomarys de Jesús también acertaron desde larga distancia, permitiendo que el conjunto de Jayuya tomara ventaja 11-10.

De Hoyos añadió un canasto cuando restaban 28 segundos, y la Josefina cerró la primera mitad al frente, 13-10.

Con 6:12 por jugarse en el segundo parcial, Romero sumó otra tripleta para ampliar la ventaja a 20-12. Más adelante, la Ramón Power respondió con un avance de 6-4 que las acercó en el marcador, 24-18.

De Hoyos sumó un triple para que la Josefina volviera a alejarse 27-18, faltando 2:41 del tiempo.

A 1:02 del final del segundo periodo, la jugadora Mariel Torres, de la Josefina, abandonó el partido en silla de ruedas tras una caída en el tabloncillo.

PUBLICIDAD

La institución jayuyana se fue al descanso con ventaja de doble dígito, 32-22.

“Salimos a darlo todo. El mensaje que les di desde el primer minuto fue que recordarán lo que están representando en el pecho, pero más allá de un nombre, están representando un pueblo, a una familia que se ha sacrificado durante años y un coach que creyó en él. Todo el mérito al (dirigente) Alex Romero, que ha sido el ser humano que las ha llevado durante años. Él fue el que confió en ella desde un principio y el mensaje fue ese, salgan a representar lo que ustedes llevan en ese pecho y en su corazón, el sacrificio de cada familia y que se representen a ellas mismas que su sacrificio al final valió la pena”, agregó Collazo.

El dirigente Alex Romero y el asistente Abixander Collazo con el trofeo. ( José Santana (Buzzer Beater )

Después de más de dos minutos sin que ninguna de las escuadras lograra sumar en el tercer parcial, Romero rompió la sequía con un triple, colocando el marcador 35-22.

En los últimos segundos, la Power consiguió tres de sus nueve puntos en el parcial, pero aun así cerró el tercer tiempo abajo en el marcador, 39-31.

Para el último capítulo, De Hoyos atinó un canasto para que la Josefina volviera a despegarse por doble dígito, 41-31. Sumaron dos unidades adicionales (43-32) tras dos tiros libres acertados de Campos.

Jayuya superó el sábado a la Escuela Superior Domingo Aponte de Lares para avanzar al baile de coronación del certamen en alianza con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).