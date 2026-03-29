Gurabo. La NW Bilingual Academy de Vega Alta hizo historia este domingo al convertirse en las primeras campeonas de la categoría junior femenino del Buzzer Beater, tras imponerse con autoridad 61-45 a Saint Francis School de Carolina en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

Cabe destacar que esta es la primera ocasión en que el torneo celebra dicha división.

Leira Figueroa lució impresionante al registrar un doble-doble de 21 puntos y 15 rebotes para ayudar a la misión de lograr el título. Agregó, además, cuatro asistencia.

Figueroa fue reconocida con la Jugadora Más Valiosa de la final.

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Leira Figueroa, la 'MVP'. ( José Santana (Buzzer Beater) )

Le siguió Nathalia Colón con 17 unidades y Yirialis Rivera con 16 tantos.

“Orgullosa de mi equipo, orgullosa de pertenecer a NW. Estamos haciendo historias. Ya empezamos a escribir nuestro legado”, expresó la dirigente del equipo campeón, Zuleimarie Sánchez, tras el triunfo.

“Ese era el plan, que todo el mundo se comprometiera con la causa del día de hoy, que era obtener la copa, obtener la victoria y así fue”, agregó.

Yadimarie Rosario y Alanis González lideraron la ofensiva del equipo carolinense con 11 puntos cada una.

NW Bilingual Academy venía de derrotar el sábado a la Bayamón Military Academy en el “Final Four” del Buzzer Beater.

Figueroa, de hecho, fue la canastera que abrió el marcador para sumar los primeros dos puntos para NW Bilingual. Sin embargo, poco después cometió una falta que envió a González a la línea de tiros libres, donde encestó uno para acercar el juego 2-1.

Saint Francis reaccionó con dos canastos consecutivos, incluido un triple de Melanie Pereira, para tomar ventaja 6-4.

Rivera respondió desde la línea de tiros libres y luego añadió otro punto para devolverle la delantera a NW Bilingual, 8-6.

Sin embargo, un triple de Chloe Mojica puso arriba nuevamente a Saint Francis, que cerró el primer periodo al frente 14-9 tras otro tiro de larga distancia de Pereira.

NW celebra el título. ( José Santana (Buzzer Beater) )

NW salió con intensidad para el segundo tiempo, y selló un avance de 11-4 que le permitió tomar el control del choque, 20-18.

Entre faltas recibidas y joyas ofensivas en la pintura, la escuadra vegalteña amplió su ventaja hasta por doble dígito, 30-18, cuando restaban 2:38 por jugar.

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Con 2:02 en el reloj, Angelique Cruz respondió por Saint Francis con un tiro de campo para disminuir el déficit, 30-20.

Sin mirar atrás, NW Bilingual volvió a la carga con cuatro puntos consecutivos, incluyendo un triple de Rivera que colocó el marcador 34-23. Cerraron la primera mitad 34-25.

“Ganar un campeonato no es de solo un día, se trata de una preparación de de meses atrás, muchos videos, mucha repetición en los entrenamientos, muchos enojos, mucha paciencia con ella para que entendieran la filosofía de nosotros dentro de la cancha y realmente poner el yo en el colectivo”, manifestó también Sánchez.

“Yo creo que eso fue uno de los pilares para nosotros obtener la copa nacional el día de hoy. Dejamos el yo y contribuimos al colectivo. Así que por eso estamos aquí con la victoria”, añadió la técnica.

En el tercer periodo, la defensa de ambos conjuntos asumió el papel protagónico.

A diferencia del parcial anterior, NW vio reducida su producción ofensiva y solo pudo sumar 13 puntos, mientras que Saint Francis se limitó a siete unidades. Esto permitió a la academia bilingüe mantener el control del encuentro con marcador de 47-32.

Saint Francis acortó la ventaja, 47-36, empezando el cuarto capítulo después de puntos de Pizarro y Rosario. Con tres tiros libres acertados de Figueroa, NW se alejó aún más por 51-36.

Con el duelo 53-42, Colón agregó dos triples, el último de estos faltando 1:46 por jugarse para el 59-42.