Los Criollos de Caguas le regalaron una dramática victoria en tiempo extra al dirigente Wilhelmus Caanen en su cumpleaños tras vencer este sábado 99-98 a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Este fue el primer juego del quinteto del Valle del Turabo en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Caguas ahora juega para 1-0, mientras que Ponce vio caer su marca a 1-2 luego de perder sus últimos dos partidos locales.

Al igual que el jueves, los Leones no tuvieron disponible a Jezreel “Macho” De Jesús y a Jared Ruiz debido a lesiones. Los rojinegros esperan tener de vuelta a De Jesús el martes ante los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

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Los Criollos, en cambio, jugaron sin el centro importado Moses Brown, pero Louis King y Travis Trice se encargaron de liderar la ofensiva para escapar del “Pachín” Vicens con el triunfo. King terminó con un doble-doble de 25 puntos y 11 rebotes, y Trice añadió 23 unidades, cinco capturas y siete asistencias.

El elenco nativo de Caguas tampoco se quedó atrás, ya que Alexander Kappos, Christian “Cuco” López y Jorge Bryan Díaz aportaron 12 tantos cada uno. Por Ponce, Jordan Murphy firmó un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes, pero el mejor anotador fue Alejandro Vázquez con 21 unidades.

En el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, los Atléticos de San Germán continuaron con su paso perfecto en el inicio de temporada al doblegar 93-72 a los Indios de Mayagüez.

Con este resultado, San Germán se mantiene en el tope de la Conferencia B con récord de 3-0, mientras que Mayagüez sucumbió al sótano con 0-2.

El mejor de los Atléticos fue Nick Perkins con 18 tantos y cuatro capturas. Le siguió Alexander Hamilton con 13 puntos. En causa perdida, Sam Waardenburg finalizó con 20 unidades y siete rebotes.

El BSN continuará este domingo con dos partidos en calendario. Los Mets de Guaynabo visitará a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, y los Santeros de Aguada recibirán a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.