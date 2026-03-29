Juan Cardona, hijo, anotó 39 puntos y capturó 13 rebotes para guiar el sábado a Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande a la final de la categoría mini del Top Ranked Buzzer Beater tras derrotar 49-42 a Kingdom Christian Academy de Dorado en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Jireh Kingdom enfrentará el domingo a Puerto Rico Bilingual Sports Academy (PRBSA) de Morovis a las 9:30 a.m. Por su parte, PRBSA doblegó 56-20 a Family Christian Academy de Ponce.

En ese partido, la ofensiva del quinteto moroveño no recayó en un solo jugador y contó con cuatro canasteros en doble figura: David Nieves lideró con 16 unidades, seguido de Jeliel Ferrer con 15, Bryan Carrillo con 11 y Ghael Barreto con 10.

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Sin embargo, el hijo del dirigente de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) no fue el único que se destacó en esta categoría. Los gemelos del exarmador Filiberto Rivera, Jayden y Ayden, también dieron mucho de qué hablar.

Jayden y Ayden Rivera forman parte del equipo mini de Fountain Christian Bilingual School de Carolina y, aunque cayeron ante Kingdom de Dorado en el “Elite Eight”, dejaron una buena impresión. En tres partidos, Jayden anotó 17, 23 y 13 puntos, mientras Ayden aportó 11, 22 y 11.

En la categoría junior masculino, Jireh Kingdom también avanzó a la final, donde chocará con Caguas Private School (CPS) este domingo a las 6:30 p.m.

Esto después de superar 51-49 al Colegio San Ignacio de Loyola. Yebram Algarín y Euvier Herbert cargaron la ofensiva de la institución riograndeña con 12 y 10 unidades.

CPS, del mismo modo, obtuvo una cerrada victoria 54-53 ante el Colegio Adianez para asegurar su espacio en el juego de campeonato. El mejor del conjunto cagüeño fue Benjamín Hernández con 15 puntos.

En la categoría junior femenino, la final será este domingo entre NW Bilingual Academy de Vega Alta y Saint Francis School de Carolina a las 11:00 a.m.

NW Bilingual Academy derrotó 48-35 a Bayamón Military Academy en el “Final Four” de su rama. Yiralis Rivera fue la más destacada con 12 puntos.

Saint Francis, en cambio, se impuso 52-37 sobre Leadership Christian Academy de Guaynabo. Chloe Mojica fue la líder ofensiva con 15 unidades, todos conseguidos mediante tiros detrás del arco.

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De igual manera, la jornada del sábado definió las finales de “La Pública”, un torneo de Buzzer Beater organizado por el Departamento de Recreación y Deportes que reúne a las mejores escuelas del país.

La Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas buscará repetir como campeón, cuando se mida este domingo ante la Escuela Francisco Manrique de Bayamón a las 5:00 p.m., con transmisión por Wapa Deportes.

Barranquitas aplastó 71-47 a la Escuela Superior José Collazo de Juncos en el “Final Four” de “La Pública”. Frankdiel Vázquez fue el mejor con 17 unidades.

Bayamón, por su parte, arrolló 62-36 a la Escuela Trina Padilla de Arecibo. Miguel Rodríguez brilló con 17 puntos.

En la rama femenina, la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras, campeón defensor, enfrentará este domingo a la Escuela Superior Josefina León de Jayuya a las 12:30 p.m.

Las Piedras sacó del camino a la Escuela Luis Muñoz Marín en el “Final Four” con un dominante triunfo 51-31. Yamiliz Negrón fue la mejor con 24 unidades.

Jayuya, de igual forma, superó 49-33 a la Escuela Superior Domingo Aponte de Lares. Sara de Hoyos fue la más destacada con 20 unidades.