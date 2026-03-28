Contra todo pronóstico, los Vaqueros de Bayamón cerraron la primera semana de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con un saldo positivo sin sus tres refuerzos.

Bayamón fue sancionado por violar el reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo en la campaña 2025, luego de que se determinara que un pago al importado Rayjon Tucker durante la serie final constituía un bono ilegal.

Como resultado, tuvo que pagar una multa de $50,000, perdió todos sus turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027 y no pudo utilizar a sus tres refuerzos en los primeros tres partidos del torneo. Sin embargo, esto no impidió a los Vaqueros comenzar la temporada con el pie derecho.

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Los campeones defensores perdieron el domingo su juego inaugural en el Coliseo Rubén Rodríguez ante los Cangrejeros de Santurce por un punto, pero luego se repusieron con dos importantes victorias en la carretera: el miércoles contra los Osos de Manatí y el viernes frente a los Piratas de Quebradillas.

Durante ese tramo, el núcleo nativo y la identidad defensiva de los Vaqueros marcaron el paso al limitar a sus rivales a apenas 72 puntos por juego, la cifra más baja permitida por un equipo en lo que va de torneo.

“Creo que inclusive esto es algo que puede haber tomado por sorpresa al equipo como tal por lo que hicieron. Pagaron bien alto el precio de la primera derrota, porque estuvieron a ley de una posesión, podían haber tenido 3-0, pero 2-1 es espectacular”, opinó el dirigente y comentarista Tony Ruiz en una entrevista con Primera Hora .

“Aquí el denominador común de los tres desafíos es la defensa. Bayamón es el equipo más defensivo que se ha presentado esta temporada. Eso dice mucho de la confianza que le han brindado a los nativos, que realmente ha respondido a las maravillas. Cuando ese grupo está unido, ahí es que tú te das cuenta lo que puede hacer un equipo campeón. Siempre he dicho que nunca subestimes un corazón de un equipo campeón y definitivamente lo que ha hecho Bayamón en esta primera semana ha sido impresionante”, continuó.

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A pesar de caer en su primer partido ante Santurce, Ruiz entiende que esa derrota puede catalogarse como una “victoria moral” para los campeones defensores, luego de poner contra las cuerdas a unos Cangrejeros, que son considerados como favoritos al campeonato y que tuvieron disponible a Malik Beasley junto a su núcleo nativo.

“Estos tipos están concentrados en lo que están haciendo y mira los resultados. Olvídate del video, olvídate de la multa, olvídate de que estamos sin refuerzos, olvídate de quién viene o de quién no viene. Es otra cultura”, indicó el entrenador.

Javier Mojica ataca el canasto tras superar a Emmanuel Mudiay en un juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Piratas de Quebradillas. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

A sus 41 años, Javier Mojica ha sido el líder ofensivo de estos Vaqueros con 13.7 puntos por cotejo. A su vez, Gary Browne parece estar recuperando su mejor versión y se ha puesto al equipo en sus hombros con una media de 12.7 unidades, seis rebotes y 5.3 asistencias por encuentro. Renaldo Balkman, también de 41 años, fue otro que le dio para atrás al tiempo y ha defendido la pintura de Bayamón a fuerza de mollero junto a Luis “Pelacoco” Hernández.

“Cada cual sabe su rol y esa es la parte fundamental de esto. Los nativos están claro de que los tres importados que vengan, sean de impacto o no, serán un complemento a lo que ellos ya tienen”, señaló Ruiz.

Bayamón firmó esta temporada a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks como sus tres refuerzos. Cooks y Galloway están disputando la final de la NBL de Australia con los Kings de Sídney, por lo que no habrían estado disponibles de todos modos.

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Crowder es el único conocido debido a las 13 campañas que militó en la NBA, por lo que este trío no sacudió a la liga cuando fue anunciado como lo hicieron Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte en el año que quedaron campeones.

Gallinari, McGee y Duarte se combinaron para 56.3 puntos en 2025, pero Ruiz entiende que los Vaqueros tienen claro que no contarán con ese nivel de producción de sus tres importados en este torneo.

“Esta edición es bien diferente a la del año pasado, porque en la temporada anterior tuvieron a tres importados que fueron tres caballos desde el primer día. Con todo y eso, se complementaron como equipo. Este año buscaron a sus importados a base del grupo nativo que tenían”, sostuvo el comentarista.

“Ahora la presión es para los refuerzos, no para los nativos porque ellos hicieron su trabajo. Lo que pasa es que Gallinari, McGee y Duarte marcaron un antes y un después. Dejaron la vara demasiado alta”, abundó.

Los Vaqueros no volverán a ver acción hasta el jueves, cuando reciban a los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez. No obstante, Bayamón no es la única franquicia que ha lucido bien en este inicio de temporada.

San Germán hace ruido en la Conferencia B

Previo a la jornada del sábado, los Atléticos de San Germán marchaban invictos con dos triunfos como visitante frente a los Osos y los Leones de Ponce. Estos resultados posicionan a “La Cuna” en la cima de la Conferencia A con marca de 2-0, un comienzo esperado por Ruiz tras las múltiples movidas que hizo San Germán en la temporada muerta.

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“San Germán es otra cosa. Los Atléticos han lucido sólidos en todos los aspectos. Ellos no han defraudado. Cuando salieron al mercado, fueron bien agresivos y trajeron a sus refuerzos desde febrero. Esa ha sido la tendencia de los últimos dos campeonatos. Caguas lo hizo, Bayamón lo hizo y San Germán lo está haciendo”, comentó el técnico.

“Los arranques son esenciales. Eso de reaccionar a mitad o al final de temporada no es sostenible. Es bien importante que todo el mundo se la crea y esté en la misma página desde el arranque”, agregó.

Montrezl Harrell controla el balón durante un juego entre los Atléticos de San Germán y los Leones de Ponce. ( BSN / José Santana )

Los Atléticos tienen este año como importados a Montrezl Harrell, Nick Perkins y Alex Hamilton. Los tres han respondido al llamado del dirigente Eddie Casiano al sumarse para 48 puntos en los primeros dos partidos: Hamilton (18), Harrell (15.5) y Perkins (14.5). Mientras tanto, la nueva dupla de André Curbelo y Georgie Pacheco sigue acoplándose.

San Germán recibía este sábado la visita de los Indios de Mayagüez en su primer partido de la campaña en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.