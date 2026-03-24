El Baloncesto Superior Nacional (BSN) emitió la tarde del lunes una orden de mostrar causa dirigida a los Vaqueros de Bayamón, requiriéndoles que justifiquen por qué no deben enfrentar sanciones relacionadas con un video que se ha difundido en redes sociales.

La liga indicó que ya comenzaron los procedimientos correspondientes sobre el particular. No obstante, el organismo evitó ofrecer información adicional sobre el contenido o procedencia del video, ya que el caso permanece bajo investigación.

La pieza audiovisual podría estar vinculado a una publicación del locutor Jorge Pabón “El Molusco”, quien compartió una escena paródica en la que se recrea una supuesta reunión de apoderados del BSN. El momento alude a la penalidad impuesta a los Vaqueros por infringir la pasada temporada al Reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo.

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Bayamón sometió un pago indebido al importado Rayjon Tucker, quien sustituyó a Chris Duarte por tres encuentros en la final 2025 ante los Leones de Ponce.

Como consecuencia y al retirar la apelación que habían presentado ante el Comité de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), los Vaqueros comenzaron el torneo 2026 sin poder utilizar a sus tres refuerzos durante los primeros tres juegos. Asimismo, deberán pagar una multa de $50,000 y perderán todos sus turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027.

Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks son los importados del conjunto bayamonés.