Montrezl Harrell dominó la pintura con un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes para guiar a los Atléticos de San Germán a una victoria 90-80 sobre los Leones de Ponce en el único juego de la jornada del jueves del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, San Germán mejoró su récord a 2-0 y tomó el liderato de la Conferencia B. Ponce, en cambio, ahora juega para 1-1.

Además, la victoria mantuvo invictos a los equipos visitantes en lo que va de temporada. Los Leones ganaron en Mayagüez (89-85), los Atléticos en Manatí (99-92), los Cangrejeros en Bayamón (78-77) y los Vaqueros en Manatí (73-71).

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El “Monstruo Anaranjado” entró al cuarto parcial con una ventaja de 74-58 y llegó a estar arriba hasta por 28 puntos, gracias a su dominio en la zona pintada. No obstante, los rojinegros trataron de remontar y, aunque se quedaron cortos, redujeron el déficit a 10 unidades.

Restando 1:36 del tiempo reglamentario, Nick Perkins intentó poner el balón en juego, pero su pase fue interceptado por Terence Davis, quien atacó inmediatamente el canasto. En la jugada, los oficiales decretaron que Perkins cometió una falta personal sobre Davis.

Acto seguido, Perkins golpeó el protector del poste del canasto y trató de confrontar a uno de los árbitros, pero fue detenido rápidamente por Harrell y expulsado del juego. Mientras abandonaba el tabloncillo, el importado realizó gestos obscenos hacia las gradas del “Pachín” Vicens.

Aquí la expulsión de Nick Perkins en Ponce. @primerahora pic.twitter.com/G4ahsN044Y — Joseph Reboyras (@Reboyras_) March 27, 2026

Pero, aún sin uno de sus refuerzos, los Atléticos escaparon de Ponce con la victoria. Perkins fue el segundo mejor anotador de San Germán con 15 puntos y siete rebotes. Le siguió André Curbelo con 11 unidades, siete capturas y ocho asistencias. Alex Hamilton fue el otro canastero del quinteto sangermeño en doble figura con 10 tantos.

Por los Leones, Davis fue el mejor con 23 puntos, mientras que Isaiah Hicks añadió 14. Los Atléticos también dominaron las tablas con un amplio margen de 46-26.

Los felinos no contaron con Jezreel “Macho” De Jesús por segundo partido consecutivo. El apoderado Gerardo “Jerry” Misla informó a Primera Hora que De Jesús probablemente se pierda también el encuentro del sábado contra los Criollos de Caguas, pero esperan tenerlo disponible el martes ante los Capitanes de Arecibo.

San Germán, por su parte, regresará este sábado al Coliseo Arquelio Torres Ramírez, cuando reciba a los Indios de Mayagüez.