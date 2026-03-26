Sin sus tres refuerzos, los Vaqueros de Bayamón aguantaron el empuje de los Osos de Manatí y consiguieron el miércoles su primera victoria de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), al imponerse por 73-71 en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.

Los Osos tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo después de una pérdida de balón de Javier Mojica en los segundos finales, pero Tyquan Rolón falló el triple del gane justo cuando sonó la bocina. Con este resultado, Bayamón ahora juega para 1-1, mientras que Manatí cayó a 0-2 para así ocupar el sótano de la Conferencia A.

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“Aunque no tengamos a los refuerzos, tenemos a la fanaticada de Bayamón, que eso cuesta más que los tres refuerzos. Sabemos que van a llegar pronto, pero, siempre y cuando tengamos a la fanaticada de Bayamón, vamos a estar bien”, dijo Gary Browne, armador de los Vaqueros, en la transmisión al concluir el encuentro.

Bayamón inició el torneo sin ninguno de sus importados, ya que recibió una sanción que le impide utilizar a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks en sus primeros tres partidos por haber violado el reglamento del BSN en la campaña 2025. Esto afectó a los campeones defensores en su juego inaugural ante los Cangrejeros de Santurce, que perdieron 78-77 en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Ante esta situación, fueron sus nativos quienes sacaron la cara por los Vaqueros esta noche en Manatí. Browne fue el mejor de Bayamón con 15 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Le siguieron Javier Mojica con 12 unidades, y Renaldo Balkman y Luis “Pelacoco” Hernández con 10 cada uno.

Por los Osos, el más destacado fue Chris Ortiz con 19 tantos y ocho rebotes. Rolón y Tyler Cook agregaron 15 puntos, respectivamente. Sin embargo, Cook fue el único importado del quinteto manatieño que tuvo una noche productiva. Ryan Arcidiacono solo anotó seis unidades; y Jamil Wilson, cinco. Los refuerzos de Manatí se sumaron para 26 tantos.

El próximo juego de los Vaqueros será este viernes, cuando visiten a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau. Este será el último partido que le resta a Bayamón para cumplir con la sanción que le impuso la liga. Los Osos, por su parte, viajarán ese mismo día al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina para enfrentar a los Capitanes de Arecibo.