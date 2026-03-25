Los Cangrejeros de Santurce anunciaron el martes al centro ruso Viktor Lakhin como su segundo refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Lakhin, de 24 años y 6’11” de estatura, entró como reemplazo del estadounidense Jacob Wiley, quien todavía no se ha recuperado de una lesión mientras jugaba en la LKL de Lituania con el club Vilnius Rytas.

El pívot ruso viene de promediar 10.8 puntos, 6.9 rebotes y 2.5 asistencias por juego con el Blue de Oklahoma City, filial del Thunder de Oklahoma City en la G League. En su último año en la primera división de la NCAA con la Universidad de Clemson, tuvo una producción similar con una media de 11.4 unidades, 6.4 capturas y 1.5 asistencias por partido.

PUBLICIDAD

Wiley, por su parte, anotó apenas 8.4 tantos por encuentro en Lituania. Sin embargo, en la pasada temporada del BSN promedió 14.7 puntos y 6.4 rebotes por cotejo con los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

El alero, de 31 años, conoce muy bien la filosofía del dirigente de los Cangrejeros, Nelson Colón, ya que estuvo bajo su tutela durante su época al frente de los Vaqueros de Bayamón en 2022 y 2023.

A partir del torneo 2026, los equipos tienen un límite de seis sustituciones de refuerzos por temporada antes de la fecha límite de cambios y solo dos después de esa fecha.

Sin embargo, Santurce todavía no tiene a sus tres importados en cancha y solo contó en el juego inaugural con Malik Beasley, por lo que la firma de Lakhin no se contabiliza como un reemplazo de refuerzo. Los crustáceos utilizaron al menos 11 importados diferentes en la temporada 2025.