Nelson Colón estuvo más de un año alejado del baloncesto de la FIBA tras su inesperada renuncia como dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico.

Pensaba que necesitaba un descanso después de estar al mando del seleccionado patrio por tres años, hasta que recibió una llamada de la Federación Panameña de Baloncesto.

Panamá le ofreció las riendas de su programa adulto, una oportunidad que consideró ideal para regresar como dirigente al básquet internacional.

Debutó con el quinteto panameño en la segunda ventana clasificatoria de América a la Copa del Mundo de la FIBA 2027, donde consiguió su primera victoria ante Cuba, pero luego cayó por un amplio margen frente a Argentina.

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Los panameños ocupan la tercera posición del Grupo D con marca de 1-3. Uruguay lidera el grupo con récord de 4-0, seguido por Argentina (3-1), mientras que Cuba (0-4) está en el sótano. Solo los primeros tres avanzarán a la siguiente ronda.

“Es una oportunidad que llegó sin buscarla y la aproveché por diferentes razones más allá del baloncesto y de volver al ámbito de FIBA, que me encanta”, relató Colón durante una actividad del Baloncesto Superior Nacional (BSN) organizada en el hotel Hilton Garden Inn de San Juan.

“Panamá me abrió una oportunidad para tocar profundamente el baloncesto de su país, crear un currículo para los entrenadores y ayudar en la evaluación de los entrenadores a subir de categoría. Hay unos proyectos que se están haciendo allá. Están creando unas ligas, como si fuera un ‘Little Lad’, de muchos meses y participación entre jóvenes de 14, 15 y 16 años. Voy a estar trabajando también con los entrenadores que van a estar ahí. Voy a ayudar a las selecciones juveniles, tanto la masculina como la femenina. Era un reto un poquito diferente y eso me motivó. La oportunidad de empezar otra vez con un grupo. Construir, lograrlo y verlo crecer es lo que a mí me mueve”, continuó.

Nelson Colón durante su debut como dirigente de Panamá en la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FIBA )

El técnico ponceño compartió que firmó un acuerdo de cuatro años con la Federación Panameña. Sin embargo, este no fue el único organismo que lo contactó. Aunque no quiso revelar todos los países por respeto, compartió que llegó a sostener conversaciones con programas del Medio Oriente, como Egipto. Esto no es casualidad.

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Colón dejó su huella durante el tiempo que estuvo a cargo de la dirección del Equipo Nacional. Como dirigente de Puerto Rico desde 2021 hasta 2024, clasificó al seleccionado a la Copa del Mundo de la FIBA 2023 en Filipinas y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue la primera vez desde 2004 que el conjunto masculino ponchaba su boleto a unas Olimpiadas. Sin embargo, abandonó el trabajo de sus sueños meses después y fue sustituido por su asistente Carlos González.

“Después de un tiempo que descansé, sí (me hacía falta ese ambiente). Al principio, no. Estaba en mi casa viendo los juegos supertranquilo. Ya después de tres o cuatro años, había bajado revoluciones. Me hacía falta volver a ese ámbito y las oportunidades se dieron”, contó el entrenador de los Cangrejeros de Santurce en el BSN.

“Lo que pasó (con Puerto Rico) me abrió las puertas en un escenario internacional. Que me hayan llamado países de otras regiones dice que se trabajó bien y que las oportunidades iban a llegar. Era cuestión de tiempo”, añadió.

Reclutamiento de Carlos Rivera

No obstante, Colón no es el único boricua en el cuerpo técnico de Panamá. También reclutó a Carlos Rivera, actual dirigente de los Leones de Ponce, con quien mantiene una buena relación tras ganar juntos dos campeonatos consecutivos en 2014 y 2025 en la “Ciudad Señorial”.

“La oportunidad de trabajar con Carlos para mí es bien bonita. Carlos es de los jugadores más especiales que yo he tenido la oportunidad de dirigir. Tuvimos éxito juntos y ahora verlo como entrenador… lo que ha logrado, lo que está haciendo y cómo se ha desarrollado es bien bonito. Allí en Panamá la química se notó”, comentó Colón, que también es un cuatro veces campeón en la llamada “liga más dura”.

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Nelson Colón ganó el campeonato del BSN con los Leones de Ponce en 2014 y 2015. ( JOSE L. CRUZ CANDELARIA )

Rivera se estrenó como entrenador de los Leones en la temporada 2024 del BSN tras un mal arranque. Aún así, llevó a Ponce a la semifinal, donde cayó ante los eventuales campeones Criollos de Caguas. En el torneo anterior, dirigió al quinteto rojinegro desde el inicio y terminaron subcampeones al perder la serie final frente a los Vaqueros de Bayamón. Pero esta es su primera experiencia como técnico de selecciones.

“Bien contento con el grupo de Panamá. Nos sorprendió mucho cuando vimos que los muchachos venían a trabajar y su deseo. Vi una emoción en ellos en querer hacerlo bien en esta ventana y clasificar”, dijo Rivera.

El quinteto panameño recibirá a Cuba y a Argentina el 2 y 5 de julio, como parte de sus compromisos de la tercera ventana clasificatoria al Mundial.

No contarán con el armador panameño-puertorriqueño Jhivvan Jackson, quien se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla en una práctica de la pasada ventana. De hecho, se espera que el armador, de 27 años, esté fuera un año mientras completa su proceso de rehabilitación.

“Tuvimos una baja bien importante para nosotros que tocó el grupo. Fue la baja de Jhivvan Jackson, por lo que representa para ese grupo como jugador y como compañero. Nos tocó emocionalmente, pero aun así pudimos sacar el juego de Cuba y darnos una oportunidad para buscar la clasificación en la próxima ventana”, recordó el asistente.

Si Panamá logra avanzar, podría cruzarse con Puerto Rico en la segunda ronda clasificatoria, lo que haría un reencuentro entre Colón y el Equipo Nacional.