Los Leones de Ponce no fueron el mejor equipo de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a lo largo de la pasada temporada, pero aun así lograron dar la sorpresa y clasificar a la serie final, donde enfrentaron a los Vaqueros de Bayamón.

Bajo la dirección de Carlos Rivera, Ponce terminó en la tercera posición de su conferencia con marca de 18-16, a tres juegos de diferencia de los líderes Indios de Mayagüez (21-13). Pasaron por debajo del radar con Mayagüez, Quebradillas y Arecibo generando mayor expectativa, pero rugieron en el momento de la verdad.

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Los Leones eliminaron a los Piratas de Quebradillas en los cuartos de final y dieron el tablazo ante los Indios en la semifinal. Contra todo pronóstico, regresaron a la serie final del torneo por primera vez en seis años, pero se quedaron cortos frente a unos Vaqueros reforzados por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, aunque este último jugó solo el primer partido por lesión y fue sustituido por Rayjon Tucker.

Superar este año lo que lograron en el torneo anterior será complicado, pero no imposible en una Conferencia B que luce más competitiva esta temporada. Mientras algunos equipos se reforzaron, Ponce no hizo casi movidas estos últimos meses y solo ha anunciado a dos de sus tres refuerzos: Terence Davis II y Avry Holmes.

“Tratamos de movernos, pero no se pudo. Yo creo que aun así escogimos en el sorteo a dos jugadores que estamos sumamente contentos con ellos, que es el caso de Bryan Powell y Omar Figueroa. Lo están haciendo muy bien. Son muchachos jóvenes y disciplinados que tienen mucho deseo de venir a esta liga y dejar su huella. La verdad es que ellos dos me han sorprendido en la pretemporada”, dijo Rivera a Primera Hora durante una actividad de la liga organizada en el hotel Hilton Garden Inn de San Juan.

Carlos Rivera lideró a los Leones a su primera final desde 2019. El exarmador dirige a los Leones en propiedad desde el 2024. ( BSN )

La Conferencia B está compuesta por Ponce, Mayagüez, Quebradillas, Arecibo, San Germán y Aguada. Solo cuatro de estas seis franquicias clasificarán a la postemporada 2026 del BSN, según el formato del torneo.

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Indios mejoran la fórmula

Los Indios serán el primer reto que tendrán los Leones, cuando viajen este sábado al Palacio de los Deportes para el juego inaugural de la temporada 2026. Mayagüez mejoró su núcleo nativo con la integración de Benito Santiago Jr., José Placer, Carlos Yao López y Cliff Durán, pese a que la participación de este último es incierta por un asunto personal.

Carlos “Cady” Acosta, apoderado de Mayagüez, informó a este medio que su equipo comenzará la campaña con Sam Waardenburg, Kevin Allen y Olumeyi Oni como sus tres refuerzos. Tyrell Harrison y Nathan Sobey llegarían a finales de mes por asuntos de visado, sustituirán a Allen y Oni.

La tribu adquirió a Oni mediante un traspaso con los Criollos de Caguas por los derechos de Milton Doyle. Waardenburg y Harrison son los únicos dos importados que repiten del torneo anterior. El primero fue uno de los tres finalistas al premio Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), mientras que el segundo tuvo un impacto notable durante su estadía en la “Sultana del Oeste”, pero salió de las filas del dirigente Iván “Pipo” Vélez tras recibir una invitación a campamentos de la NBA en mayo pasado.

Intensa la “Guerra del Norte” con Liz en otro barco

La “Guerra del Norte” entre Quebradillas y Arecibo promete de qué hablar como de costumbre, principalmente por el sorpresivo cambio en el que Víctor Liz pasó a los Piratas por turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso del BSN. A sus 39 años, Liz fue el segundo mejor anotador de los Capitanes y llegó a ser considerado candidato al MVP en el inicio del torneo.

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Víctor Liz, en uniforme de los Capitanes de Arecibo, maneja el balón ante la presión de Javier Mojica, de los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

Fue una movida de los corsarios con la que buscan dar el salto que no han podido en los últimos años. El veterano escolta dominicano se une a una ofensiva que volverá a contar con Emmanuel Mudiay, MVP 2025, y Phillip Wheeler. Además de Mudiay, el otro importado que anunció Quebradillas es Ibrahim Sylla.

Pero Liz no es el único canastero que los Piratas sumaron a sus filas en la temporada muerta. También ficharon a Gabriel “Gaby” Belardo, Dimencio Vaughn, Jayden Martínez y José Román. Ángel Daniel Vassallo volverá como dirigente de los corsarios y será asistido por el experimentado técnico Héctor “Bobby” Porrata.

Los Capitanes de Arecibo, por su parte, completaron durante la temporada muerta la reconstrucción de su plantilla al dejar ir a los jugadores que habían formado parte de su último campeonato en 2021. Arecibo no solo cambió a Liz, sino también que envió a Wilfredo Rodríguez y a Jorge Torres a los Mets de Guaynabo por turnos en el sorteo.

Solo añadió a Matt López y a Félix Rivera Jr. a su grupo nativo, por lo que apostará en jóvenes como Ramses Meléndez, Alfonso Plummer, Rafael Pinzón y Justin Reyes. Sus refuerzos serán Timothy Soares, Derrick Walton Jr. y Jack McVeigh, pero este último no estará disponible al inicio del torneo y será reemplazado temporalmente por Thomas Robinson.

Cuidado con los Atléticos

Los Atléticos de San Germán quizás fueron la franquicia que más cambios realizó en su plantilla. Enviaron a Tjader Fernández a Mayagüez a cambio de Georgie Pacheco, quien formará una interesante dupla con André Curbelo, Novato del Año 2025. También recibieron a Julián Torres mediante un traspaso con los Cangrejeros de Santurce por turnos del sorteo.

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Del mismo modo, San Germán firmó a los agentes libres Christian Pizarro, Onzie Branch y Jorge Matos. Los Atléticos serán reforzados por Alex Hamilton, Montrezl Harrell y Nick Perkins. Con Eddie Casiano de vuelta como dirigente, buscarán volver a la postemporada luego de quedar fuera en los últimos dos años.

Montrezl Harrell reforzó a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en la temporada 2025 del BSN. ( Baloncesto Superior Nacional )

Poco movimiento en Aguada

Otro año que pasa, otro año que los Santeros de Aguada tienen un nuevo técnico. Esta vez, se trata de Rafael “Pachy” Cruz, que estuvo en 2025 al frente de los Osos de Manatí. Aguada terminó la campaña pasada en el sótano de la Conferencia B con récord de 11-23 y no hizo muchos movimientos para ser una amenaza este año. Además de firmar a sus importados, Rigoberto Mendoza, Admiral Schofield y John Brown III, solo adquirieron en la temporada muerta a Owen Pérez, fuera de los novatos que escogieron en el sorteo.

Los Santeros escogieron a Zakai Zeigler con el segundo turno del sorteo 2026 y tratarán de traerlo esta temporada, pero se encuentra en la liga Pro A de Francia con el Nanterre 92. Intentarán hacer lo mismo con Davon Reed, que no ha jugado en Aguada desde que fue seleccionado por la franquicia en el sorteo 2024.

Empezarán el torneo con nativos como Iván Gandía, John Holland, Antonio Ralat y Leandro Allende, pero no contarán al inicio con Arnaldo Toro debido a su compromiso con el club Falco Szombathely de la A League de Hungría.

“Ahora mismo la Conferencia B está bastante cerrada. Si me preguntas, yo no tengo preferencia. Todos los equipos han mejorado. Espero una de las mejores temporadas en los últimos años”, opinó Rivera.

La temporada 2026 del BSN se pondrá en marcha este sábado con un juego entre los Indios y los Leones en el Palacio de los Deportes. Al día siguiente, los Vaqueros recibirán a los Cangrejeros en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Tabla de posiciones 2025 de la Conferencia B

Equipo Récord Indios de Mayagüez 21-13 Piratas de Quebradillas 20-14 Leones de Ponce 18-16 Capitanes de Arecibo 18-16 Atléticos de San Germán 15-19 Santeros de Aguada 11-23



