Antes de que comenzara la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Vaqueros de Bayamón ya tenían la etiqueta de favoritos tras anunciar con semanas de anticipación a un poderoso trío de refuerzos compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, pero el panorama es muy distinto este año en la Conferencia A.

Los Vaqueros volvieron a generar expectativa con un anuncio a las 5:00 a.m., pero no presentaron un grupo de importados que pusiera a temblar a la liga como en el torneo anterior. En cambio, informaron las firmas de Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks a tres días de arrancar la campaña.

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Ninguno es un nombre grande, con excepción de Crowder que cuenta con 13 años de experiencia en la NBA. Su última temporada en la NBA fue en 2024-25, cuando participó en apenas nueve juegos con los Kings de Sacramento.

Por su parte, Galloway y Cooks se mantienen activos en la NBL de Australia, con los Kings de Sydney. Solo Cooks tuvo un breve paso por la NBA, con 10 partidos con los Wizards de Washington en la temporada 2022-23.

En su caso, lo más cerca que estuvo Galloway de llegar a la mejor liga del mundo fue en 2023-24 al firmar con el Herd de Wisconsin, filial de los Bucks de Milwaukee en la G League. Sin embargo, Galloway y Cooks podrían no estar disponibles en el inicio del torneo porque Sydney avanzó a la final de Australia, que comienza este sábado.

Bayamón sí repite gran parte de su núcleo nativo integrado por figuras como Javier Mojica, Gary Browne, Stephen Thompson Jr., Renaldo Balkman, Javier Ezquerra e Isaiah Palermo.

“Aunque el año pasado teníamos jugadores veteranos, ya llevan dos años juntos y aprendieron a ganar juntos. Ahora es cuestión de que vuelva esa cohesión, entenderse y seguir trabajando para la misma meta. Yo creo que ellos han entendido desde el principio que esto es un año nuevo”, expresó el dirigente de los Vaqueros, Christian Dalmau, a Primera Hora sobre el equipo que confeccionaron este año.

“Muchos de ellos han ganado y entienden lo que es ganar. Saben que tú ganas y puedes ser un desastre el año siguiente. Es entender que este año la vara está más alta. Les toca a cada uno de ellos aportar más porque no tenemos el mismo núcleo de refuerzo. Así que es entender, aceptar el reto y subir la vara”, continuó.

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La Conferencia A está conformada por Bayamón, Santurce, Caguas, Carolina-Canóvanas, Guaynabo y Manatí. Solo cuatro de estas seis franquicias clasificarán a la postemporada 2026 del BSN, según el formato del torneo.

Cangrejeros vuelven a ser una amenaza

Los Cangrejeros de Santurce son en papel la franquicia que más posibilidades tiene de tumbar a los campeones este año. No obstante, al igual que Bayamón, se vieron afectados por la nueva estructura salarial para los jugadores nativos y refuerzos que estableció la llamada “liga más dura” esta temporada.

Santurce comenzará el torneo con dos importados, en lugar de tres como los demás equipos: Malik Beasley y Jacob Wiley. Esto para cumplir con el nuevo tope salarial colectivo, cuyo soft cap es de $1 millón y hard cap de $1.5 millones.

Beasley, sin duda, es el refuerzo de mayor renombre confirmado para la campaña 2026 del BSN. Cuenta con nueve años de experiencia en la NBA y promedió 16.3 puntos con un 41.6 % de efectividad en triples saliendo del banco con los Pistons de Detroit en 2024-25, pero quedó fuera de la liga porque está bajo investigación federal por presuntas apuestas deportivas en 2023-24.

Malik Beasley en uniforme de los Pistons de Detroit. ( Duane Burleson )

Wiley tuvo el año pasado una corta estadía con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, pero conoce muy bien al entrenador Nelson Colón porque estuvo bajo su tutela en 2022 y 2023 durante su etapa con los Vaqueros. Además, Santurce adquirió a Jordan Howard, uno de los mejores escoltas nativos, mediante un cambio con los Osos de Manatí.

Con estas movidas, la vasta experiencia de Colón y tal vez el mejor elenco nativo del torneo, los crustáceos son para muchos los favoritos a ganarlo todo esta temporada. Los Cangrejeros ya contaban con un talentoso grupo nativo, conformado por canasteros como Ángel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Ángel Matías, Devon Collier e Isaiah Piñeiro. A este núcleo se suma este año Emmanuel Maldonado, quien regresa tras una lesión que lo mantuvo fuera en el torneo anterior.

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Caguas y Carolina subieron de nivel

A pesar de esto, ni Bayamón o Santurce se pueden dormir con los Criollos de Caguas y los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Caguas volverá a contar con dos de los tres importados que lo llevaron al campeonato en 2024, Travis Trice y Louis King. Akil Mitchell, en cambio, no regresará esta temporada por su compromiso con el Velca de Nagasaki en la B1 League de Japón.

Los Criollos ya no poseen los derechos de Mitchell y ficharon a Moses Brown, un centro de 26 años y 7’2” de estatura que jugó en la NBA. Brown viene de promediar un doble doble de 19.5 puntos y 11.1 rebotes con Grand Rapids Gold, afiliado de los Nuggets de Denver en la G League.

Moses Brown, a la izquierda, trata de defender a Joel Embiid en un juego entre los Cavaliers de Cleveland y los 76ers de Filadelfia en la temporada 2022 de la NBA. ( David Dermer )

El elenco nativo del “Valle del Turabo” está compuesto nuevamente por jugadores como Christian “Cuco” López, Alexander Kappos e Hiram Huertas. Podrían añadir a Maurice Harkless más tarde a sus filas, pero todavía desconocen si jugará este año.

Los Gigantes, por su parte, quieren volver a meterse en la contienda por el cetro y presentaron un plantel mucho más competitivo que el del torneo anterior. Carolina-Canóvanas será reforzado por Kristian Dolittle, Jaylen Nowell y Hunter Tyson. Dolittle, dos veces campeón del BSN con Bayamón, es el único de estos tres importados que tiene experiencia en la “liga más dura”.

Pero lo que hace peligroso a los del “calentón” este año no son sus refuerzos, sino que tendrán disponibles a Tremont Waters y George Conditt IV desde el inicio de la campaña.

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Waters no ha jugado por más de un año tras sufrir un desgarre en el tendón de Aquiles, pero ha estado los últimos meses en Puerto Rico preparándose para el torneo. Tanto el estelar armador como Conditt IV fueron claves en el cetro de 2023 y Carolina-Canóvanas busca revivir esa magia.

Tremont Waters, de los Gigantes de Carolina ante la defensa de Javier Mojica, de los Vaqueros de Bayamon, en la final 2023 del BSN. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Los Gigantes también seleccionaron a Chad Baker-Mazara con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026. Baker-Mazara muy bien podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas del “calentón”, que ya cuenta con nativos como Isaac Sosa, Jesús Cruz, Alexander Franklin y Evander Ortiz.

Mets se mudan a Gurabo

Los Mets de Guaynabo tuvieron que trasladarse esta temporada a Gurabo debido a la remodelación del Coliseo Mario “Quijote” Morales, pero en el proceso fueron uno de los equipos más activos en la temporada muerta. En busca de volver a quedarse fuera de los playoffs, contrataron a Jorge “Jorgito” Rincón como dirigente y a Gerardo “Jerry” Batista como asistente.

Además, renovaron su plantilla con la adquisición de KJ Maura, Dante Treacy, Jorge Torres, Wilfredo Rodríguez, JJ Romer, Eric Ayala y Gerardo Texeira, y ficharon como importados a Theophilus Pinson Jr., Brandon Knight y Devin Williams. También están trabajando para traer más tarde a Hassan Whiteside. Ysmael Romero y Jaysean Paige volverán como las caras de la franquicia, haciendo de los metropolitanos un quinteto difícil de ignorar.

El Coliseo Fernando "Rube" Hernández será la nueva casa de los Mets de Guaynabo. ( Buzzer Beater / José Santana )

Osos manejan bajas sensibles

Los Osos de Manatí están en modo reestructuración después de finalizar con el peor récord en 2025 (8-26). Iván Ríos, quien los llevó al subcampeonato en 2024, está de regreso, pero ya no tienen en su plantel a Howard tras enviarlo a Santurce. A cambio, Manatí recibió a Jayden Martínez, pero lo traspasó a los Piratas de Quebradillas por Tyquan Rolón.

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Al igual que años anteriores, no tendrán disponibles a Ethan Thompson y Alexander Morales en el comienzo del torneo debido a sus contratos de dos vías en la NBA. Del mismo modo, tienen lesionados a Jhivvan Jackson e Ismael Yomar Cruz.

Jackson sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla durante una práctica con la selección de Panamá, mientras que Cruz continúa recuperándose de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el verano pasado.

Los refuerzos de los Osos serán Ryan Arcidiacono, Tyler Cook y Jamil Wilson, con Cheick Diallo reportándose más adelante.

“Todos los equipos han subido a su nivel. Eso se va a ver venir todos los años. Todos los equipos quieren ganar. Todos los equipos de la conferencia, como digo yo. Caguas viene con Travis, que tiene siempre a su equipo a un nivel alto. Carolina subió el nivel con jugadores de élite. Guaynabo ha montado un tremendo equipo también. La conferencia está fuerte. El que gane, tiene que ganarle a todo el mundo”, admitió Dalmau.

La temporada 2026 del BSN se pondrá en marcha este sábado con un juego entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de los Deportes. Al día siguiente, los Vaqueros recibirán a los Cangrejeros en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Tabla de posiciones 2025 de la Conferencia A