La nueva estructura salarial para jugadores nativos y refuerzos fue la razón por la que los Cangrejeros de Santurce dejaron en libertad a David Huertas a solo días del inicio de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El licenciado José Couto, coapoderado de los Cangrejeros, explicó a Primera Hora que Huertas fue cortado del equipo para cumplir con el tope salarial colectivo, que a partir de esta campaña tiene un soft cap de $1 millón y un hard cap de $1.5 millones.

Bajo este nuevo sistema, Huertas fue clasificado como un nativo cuyo salario debe ser de $75,000, una cifra superior a la que aparece en el contrato que firmó con Santurce en septiembre pasado.

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“La clasificación que se le dio a David Huertas es una de $75,000 de valor. Esto es una categoría que va por encima de su contrato con Santurce. Por situaciones de cap, que ahora obviamente está mucho más restrictivo, tuvimos que tomar la decisión de dejarlo en libertad”, detalló Couto a este medio.

El coapoderado de los Cangrejeros indicó que el veterano escolta presentó una apelación ante el BSN para que se reevalúe y reduzca su clasificación salarial asignada. Santurce, mientras tanto, espera el desenlace del caso y no descarta reintegrar a Huertas a sus filas si su apelación prospera.

“Ahora mismo él está en un proceso de reconsideración. Hay que ver qué determina el comité. Si el comité reduce su clasificación y por consiguiente la compensación que computa para el cap, es una posibilidad que pueda unirse a las filas de los Cangrejeros. Estamos a la expectativa de ver qué finalmente pasa con la reconsideración que solicitó”, contó el licenciado.

La nueva estructura salarial para canasteros nativos y refuerzos coincidió con la aprobación del nuevo tope salarial colectivo de $1 millón para la campaña 2026. Su objetivo es hacer lo más transparente posible cuánto pagan los equipos a sus jugadores.

Este sistema clasifica al canastero según su experiencia. Por ejemplo, un jugador que haya competido en la ACB de España caería en la Categoría A, con un tope salarial de $150 mil por temporada. La Categoría B asigna un salario de $100 mil.

El resto de las categorías son C, D, E y F, siendo la G la más baja, con un sueldo de $12 mil. Las otras tienen salarios de $85,000, $60,000, $45,000 y $30,000, respectivamente.

Huertas, de 38 años, viene de un torneo poco productivo con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, en el que promedió apenas 7.1 puntos, 1.8 rebotes y una asistencia por partido.

Al terminar el torneo, el veterano canastero expresó a la gerencia de los Gigantes su interés en entrar a la agencia libre y llegó a un acuerdo con Santurce en septiembre para reunirse con su excompañero Walter Hodge Jr., con quien ganó tres campeonatos en Arecibo.