La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) será dedicada al legendario armador Federico “Fico” López a 20 años de su inesperado fallecimiento, informó este jueves el presidente liguero, Ricardo Dalmau.

Sus hijos, Viviana, Federico y Vanessa, recibieron el reconocimiento en representación de su fenecido padre durante el VIP Upfront 2026, una actividad organizada en el hotel Hilton Garden Inn de San Juan para celebrar el inicio de la campaña número 96, que arranca este sábado con un partido entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce.

“Hay momentos en los que las palabras están de más, así que un simple ‘gracias’ creo que encapsula todo lo que sentimos ahora. Gracias. Es un placer y un honor”, dijo conteniendo las lágrimas Federico López, hijo.

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Su padre es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del BSN. Militó con los Mets de Guaynabo entre 1981 y 1995, y regresó en 1997, cuando coincidió con su cuñado, el también legendario Mario “Quijote” Morales.

A su vez, ganó dos campeonatos en 1982 y 1989, y cinco subcampeonatos en 1981, 1983, 1985, 1990 y 1993. También tuvo una breve etapa como dirigente de los Capitalinos de San Juan en 1996 y fue parte del histórico Equipo Nacional que terminó en la cuarta posición del Mundial de 1990 en Argentina.

Federico "Fico" López y Mario "Quijote" Morales cuando militaban con los Mets de Guaynabo. ( gary williams )

Murió el 6 de noviembre de 2006, a los 44 años, a causa de un aparente ataque cardíaco mientras jugaba voleibol en el Caparra Country Club, cancha que lleva su nombre. Además de esta dedicatoria, Dalmau compartió que planifican mantener el legado de “Fico” López vivo a través de una alianza con el Departamento de Educación (DE), mediante la cual se enseñará a los más pequeños la historia de esta leyenda del baloncesto boricua.

“Durante el mes de mayo, los estudiantes de grado 10 del sistema público tendrán una asignación sobre la biografía de ‘Fico’ López. Creo que es algo que se hizo en el pasado con Roberto Clemente. También creo que hay unos concursos de trovadores y, por dos semanas en mayo, van a visitar las canchas del BSN estudiantes auspiciados por el Departamento de Educación”, explicó el presidente del BSN.

“Se le agradece al Departamento de Educación por abrir sus puertas porque se trata de una figura importante, que fue un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Amerita reconocer figuras como estas”, continuó.

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Durante la actividad, también se reveló que el jingle de la temporada 2026 será “El BSN se va en fastbreak”, una merengazo interpretado por Elvis Crespo y Jowell. El tema, producido por Crespo, Luis “Pito Manía” Cruz y Jowell, será uno de los elementos centrales de la promoción del torneo en sus transmisiones esta campaña.