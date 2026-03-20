Los Leones de Ponce y los Indios de Mayagüez pondrán en marcha la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) cuando el sábado se enfrenten a las 8:00 p.m. en el Palacio de Recreación y Deportes en el único partido en calendario de la jornada inaugural.

El choque revive la final de la Conferencia B de la pasada campaña, en la que los Leones eliminaron a unos Indios que habían terminado como líderes de su conferencia.

La acción continuará el domingo con una doble tanda. A las 6:00 p.m., los Atléticos de San Germán visitarán a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz. Más tarde, a las 8:00 p.m., los Vaqueros de Bayamón comenzarán la defensa de su campeonato frente a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez.

PUBLICIDAD

Regresa el formato por conferencias

La fase regular constará de 34 partidos y se extenderá hasta el 28 de junio, mientras que la postemporada comenzará en la segunda semana de julio.

La llamada “liga más dura” mantendrá su formato dividido en dos conferencias.

La Conferencia A está compuesta por Bayamón, Santurce, Criollos de Caguas, Gigantes de Carolina-Canóvanas, Mets de Guaynabo y los Osos. Por su parte, la Conferencia B incluye a Mayagüez, Piratas de Quebradillas, Ponce, Capitanes de Arecibo, Atléticos de San Germán y los Santeros de Aguada.

Al finalizar la campaña regular, los últimos dos equipos de cada sección quedarán eliminados. El primer y cuarto lugar de la Conferencia A se cruzarán en una semifinal, mientras que el segundo y tercer puesto chocarán en la otra. El mismo esquema aplicará para la Conferencia B.

Sucesivamente se celebrarán finales de conferencias para definir los equipos que disputarán finalmente el cetro nacional.

Repiten tres refuerzos

Cada quinteto podrá contar con un trío de importados, y podrá realizar un máximo de seis cambios antes de la fecha límite y dos sustituciones adicionales en la postemporada.

Los campeones defensores contarán con Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks. Mayagüez empezará la campaña con Sam Waardenburg, Kevin Allen y Olumeyi Oni.

Carlos “Cady” Acosta, apoderado de los Indios, informó a Primera Hora que Tyrell Harrison y Nathan Sobey llegarían a finales de mes por asuntos de visado. Estos sustituirán a Allen y Oni, respectivamente.

San Germán apostará por Alex Hamilton, Nick Perkins y Montrezl Harrell. Por su parte, Aguada tendrá a Admiral Schofield, John Brown III y Rigoberto “El Vikingo” Mendoza.

PUBLICIDAD

Travis Trice, Moses Brown y Louis King reforzarán a Caguas. Jack McVeigh, Timothy Soares y Derrick Walton Jr. estarán en Arecibo; y Malik Beasley junto a Jacob Wiley en Santurce.

En el caso de los Capitanes, estos comenzarán la temporada con Thomas Robinson en sustitución de Soares, quien este sábado comienza a jugar en la serie final de Australia.

Carolina-Canóvanas contará con Jaylen Nowell, Kristian Doolittle y Hunter Tyson, mientras que Ponce presentará a Avry Holmes y Terence Davis..

Manatí alineará a Ryan Arcidiacono, Tyler Cook y Jamil Wilson, con Cheick Diallo integrándose más adelante. Guaynabo tendrá a Theophilus Pinson Jr., Brandon Knight y Devin Williams.

Quebradillas vuelve con Emmanuel Mudiay e incluyen a Ibrahim Sylla.

Una revisión

Entre las novedades, los dirigentes podrán retar una sola jugada por partido, sin importar si el resultado del desafío es exitoso o no.

Los técnicos tendrán derecho a solicitar una revisión únicamente en las siguientes situaciones: violación del reloj de tiro, determinar el momento exacto en que ocurrió una falta en jugada que no es intento al canasto, confirmar si la corrección de una acción de “goaltending” o interferencia de un canasto fue aplicada correctamente (no para cuestionar si debió cantarse o no), decidir quién debe ejecutar el intento de tiro libre; verificar si un canasto fue de dos o tres puntos, identificar quién provocó que el balón saliera fuera de las líneas, reclasificar la severidad de una falta ya señalada y revisar a quién debe sancionarse en caso de pelea o acto de violencia.

PUBLICIDAD

De igual forma, los árbitros estarán limitados a revisar jugadas de acuerdo con las guías de FIBA.

Aumento del tope salarial

En el plano económico, el BSN aumentó su tope salarial. A partir de 2026, el “soft cap” será de $1 millón y el “hard cap” de $1.5 millones, un incremento de $100,000 respecto al año anterior.

Las franquicias que excedan el límite enfrentarán una multa de $250,000 y la pérdida de refuerzos por 15 partidos. Faltas repetidas conllevarán la expulsión del apoderado.

Records del 2025

Conferencia A

Vaqueros: 24-10

Cangrejeros: 22-12

Criollos 18-16

Gigantes: 16-18

Mets: 13-21

Osos: 8-26

Conferencia B

Indios: 21-13

Piratas: 20-14

Leones: 18-16

Capitanes: 18-16

Atléticos 15-19

Santeros: 11-23